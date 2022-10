Elenco participa de festa de lançamento da novela 'Todas as Flores' no Rio

Rio - O elenco da novela "Todas as Flores", de Walcyr Carrasco, se reuniu para a festa de lançamento do folhetim, em um restaurante no Rio, na noite desta segunda-feira. Sophie Charlotte surgiu acompanhada pelo marido, o ator Daniel de Oliveira. Letícia Colin também contou com o carinho de Michel Melamed. Famosos como Humberto Carrão, Regina Casé, Douglas Silva, Mumuzinho, Mary Sheila, entre outros, também prestigiaram o evento.

A novela "Todas as Flores" está disponível no Globoplay. Cinco capítulos são liberados juntos toda semana. Na trama, Sophie Charlotte vive Maíra, uma jovem cega que mora com o pai em Pirenópolis, em Goiás, e sonha em ser perfumista. Sua vida vira de cabeça pra baixo com a chegada de Zoé (Regina Casé), sua mãe, que ela acreditava estar morta.

Maíra vai para o Rio de Janeiro com a mãe e acaba passando por um transplante de medula para ajudar a irmã, Vanessa (Letícia Colin), que tem câncer. O problema é que Rafael (Humberto Carrão), namorado de Vanessa, se apaixona por Maíra.

