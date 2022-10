Atores de 'Travessia' usam adesivo de Lula em festa do elenco

Rio - Uma parte do elenco da novela "Travessia", de Gloria Perez, se reuniu em um restaurante na Zona Sul do Rio para celebrar a estreia do núcleo Vila Isabel na trama, na noite desta segunda-feira. O atores Nando Cunha, Suzy Lopes e Dhuda Moreira compareceram ao local usando um adesivo em apoio ao ex-presidente Lula (PT), que é candidato a presidência nas eleições 2022. Lula disputa com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição.

O núcleo de Vila Isabel entra na trama de "Travessia" com a saída de Brisa (Lucy Alves) da prisão. A mocinha vai continuar procurando o marido, Ari (Chay Suede), e contará com a ajuda de Marineide (Flávia Reis), que vai se solidarizar com a situação de Brisa e vai abrigá-la no bairro da Zona Norte carioca.

Brisa será acolhida pela família de Marineide, incluindo seu marido, Joel (Nando Cunha).

