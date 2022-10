Xande de Pilares interpreta o personagem Darci na novela ’Todas as Flores’ - Divulgação / TV Globo

Publicado 31/10/2022 07:00

Rio - O sambista Xande de Pilares, de 52 anos, nunca havia pensado em ser ator, mas acabou de fazer sua estreia nas telinhas na novela "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, exibida no Globoplay. Na trama, ele vive Darci, um porteiro que também é diretor de bateria de um bloco carnavalesco e faz parte do núcleo cômico do folhetim. Xande conta que apesar de ser tímido, está se sentindo em casa nos estúdios de gravação.

"Eu sou noveleiro. Morava em uma comunidade, uma época muito difícil... Eu não podia brincar e meu brinquedo era assistir a TV. Nunca imaginei que um dia eu fosse estar no que eu assistia", diz o sambista, que revela ter ficado muito nervoso na hora de fazer o teste para "Todas as Flores".

"Hoje eu entendo o que é uma preparação de elenco. Veio o teste, eu fiquei um pouco nervoso, o que é normal... Eu estudei teatro para perder um pouco da timidez no palco, mas sou uma pessoa extremamente tímida. Não sou espaçoso, não gosto de invadir o espaço de ninguém. Mas a preparação de elenco pra mim foi o divisor de águas em que eu pude pegar intimidade com todos. Eu sou tímido, mas sou brincalhão. Eu brinco com a equipe, boto pilha em todo mundo e aí estou me sentindo acolhido", comemora Xande, que se surpreendeu com o convite para atuar.

"Na verdade, esse personagem foi uma surpresa. Eu não sabia de nada, me convidaram pra fazer um teste e já fui achando que não ia passar. Não por me achar fracassado, mas é que quando chegou lá, o que me chamou atenção é que o diretor falou: ‘você decorou o texto?’. Eu falei ‘decorei’. Aí ele me disse ‘você vai errar tudo lá’. E eu realmente errei. Errei tudo, fiquei nervoso, tinha uma câmera na minha frente, duas pessoas do lado que eu tinha que conversar...", relembra Xande, que já havia feito o filme "Made in China", de 2014, com Regina Casé.

Mas, no fim das contas, deu tudo certo e Xande está feliz da vida com seu personagem. "Me identifico muito com seu Darci porque ele é o que eu sou no meu dia a dia. Sou uma pessoa que não guarda mágoa, não tenho inimigos. Se alguém me tem como inimigo é maluco. O que me chamou atenção quando eu recebi o personagem é que é exatamente o que eu sou. Eu sou da paz", garante o artista.

Xande revela que uma de suas dificuldades foi interpretar o texto, mas ele tem se preparado bastante e contado com a ajuda dos colegas. "Tem a coisa de decorar o texto, é igual decorar música. Já interpretar o texto é diferente de interpretar música. Mas esse bando de professores que eu tenho a minha volta está me dando a oportunidade de viver uma experiência muito boa. E o que é mais legal, a gente trabalha em equipe para uma coisa dar certo", analisa o cantor, que está usando a experiência de atuação em seus shows.

"É uma experiência muito bacana que eu estou levando pro palco. Meu show está muito bom. Já levantei da cadeira", avisa o cantor, que costumava se apresentar sentado. E por falar em shows, a carreira musical continua a todo vapor. O cantor grava a novela de segunda a quinta-feira e viaja o Brasil nos finais de semana.

"Não existem mais os dias pra descansar ou estudar. Agora existe o avião. Tem dia que eu vou a São Paulo, faço um negócio, volto para o Rio para gravar a novela. Vou a Belém fazer um show... Embora eu morra de medo (de avião), não acho graça nenhuma em andar nesse troço, quando ele decola eu já começo: 'Ave Maria...'. E é aí que eu decoro o texto", brinca o cantor. "Está difícil conciliar, mas o corpo em movimento nunca vai feder. Água parada não serve pra nada, então quanto mais movimento melhor pra nossa saúde, pra nossa mente", afirma.

Sucesso nas telinhas e nos palcos, Xande garante que continua o mesmo de sempre. "Eu nunca fui apressado. Tudo que eu quero na minha vida, eu tenho paciência, fé. O meu respeito e a vontade de aprender falam mais alto. Então, quando as coisas acontecem, as vezes elas me surpreendem. As vezes o que eu acho que vai demorar 10 anos pra acontecer, demora 10 minutos. Nesses 10 minutos você tem que saber se comportar. A minha cabeça é a coisa de que eu mais me orgulho… Eu continuo aquele menino que nasceu lá no Morro do Turano, passou por São Gonçalo, Jacarezinho, Morro do Andaraí, Pilares, Jacarepaguá e hoje mora na Barra da Tijuca, mas ama Jacarepaguá. Acho que o meu comportamento tem feito a diferença na minha vida", finaliza.