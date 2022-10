Susana Naspolini - Reprodução Instagram

Publicado 25/10/2022 23:07

Rio - Susana Naspolini morreu, nesta terça-feira, aos 49 anos, vítima de câncer nos ossos da bacia . A repórter do "RJTV", da Globo, deixa para trás uma filha de 16 anos e o legado que construiu no jornalismo carioca. Em 2008, ela estreou no quadro "RJ Móvel", que marcou sua carreira pelas denúncias irreverentes e reportagens de apelo popular.

Ao longo dos anos em que comandou o quadro, a jornalista se colocou no lugar dos entrevistas para sentir na pele as reclamações que eram feitas pela má gestão do poder público. Entre suas aventuras, Susana já andou em uma ponte que estava prestes a desmoronar, e não teve problemas em cruzar uma rua esburacada de bicicleta. Sempre com muito bom humor, a repórter fazia questão de apurar os problemas relatados por moradores do Rio na frente das câmeras.

Susana Naspolini se afastou do 'RJ Móvel' em 2009, 2016 e 2020 para fazer tratamento de câncer, em São Paulo. Em 23 de março deste ano, a jornalista revelou estar com câncer pela quinta vez, agora no osso da bacia. Na época, ela anunciou que a doença não estava regredindo com o tratamento via oral e que precisaria fazer uma quimioterapia venosa.

Confira momentos marcantes de Susana Naspolini:

Susana Naspolini: a melhor jornalista que o Brasil já teve e eu posso provar #RJTV pic.twitter.com/rhnRBIWAvb — IG: @_fabriciorodrigues1 (@_fabricioo93) April 15, 2019

A cada dia que passa a gente confirma que a Susana Naspolini é a melhor repórter que já existiu no Rio de Janeiro pic.twitter.com/4kFlFTSjwZ — Ygor Frëmo (@YgorFremo) September 28, 2017

As vezes eu só queria que alguém criasse um perfil no Twitter “O Melhor de Susana Naspolini” pra eu poder ir lá quando quisesse rir kkkkkkkkkkk essa mulher é icônica pic.twitter.com/LR2nWhUNAf — clancy (@iamnotaline) March 27, 2019

Um momento da sua atenção para Susana Naspolini sendo maravilhosa pic.twitter.com/Iuq7jlkQv0 — Felipe Camargo (@_fcamarg) May 17, 2018

Se existe em território nacional uma repórter melhor que a Susana Naspolini, eu desconheço pic.twitter.com/wcJK2IRucP — Ygor Frëmo (@YgorFremo) April 4, 2018

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Naspolini (@susananaspolini)