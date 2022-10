Renata Vasconcellos chora ao noticiar a morte de Susana Naspolini - Reprodução

Publicado 26/10/2022 07:29 | Atualizado 26/10/2022 07:39

Rio - A jornalista Renata Vasconcellos não conseguiu segurar as lágrimas no "Jornal Nacional" ao noticiar a morte da repórter Susana Naspolini , na noite desta terça-feira. "O jornalismo perdeu hoje uma das profissionais mais talentosas, comunicativas e queridas do Rio de Janeiro. Depois de uma longa batalha contra o câncer, morreu a repórter Susana Naspolini", disse Renata após a exibição de uma reportagem com os melhores momentos de Susana.

Chorando muito, Renata não conseguiu encerrar o noticiário. "Boa noite", disse William Bonner ao se despedir dos telespectadores antes de subirem os créditos, sem música, em sinal de luto. Nesse momento, foi possível escutar os soluços de Renata Vasconcellos.

Susana Naspolini, de 49 anos, morreu na noite desta segunda-feira. A repórter foi vítima de um câncer. Esta foi a quinta vez que ela enfrentou a doença, que atingiu os ossos da bacia e se espalhou para outros órgãos.

"É com o coração doendo que venho contar pra vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", diz a postagem feita por Julia Naspolini, no Instagram da repórter do 'RJTV', da Globo.

A jovem de 16 anos já havia compartilhado, na última sexta-feira, um vídeo em que aparecia visivelmente abalada enquanto falava sobre o estado de saúde da mãe. "Acabei de conversar com o médico dela e ele disse que o estado dela é muito, muito grave. É gravíssimo. O câncer, ela estava com metástase no osso da bacia e já tinha se espalhado para medula óssea desde julho. (Mas a metástase se espalhou por vários outros órgãos, dentre eles o fígado. Ele disse que eles não sabem mais o que fazer, não sabem se tem alguma coisa mais para ser feita, que o estado dela é muito grave", contou, aos prantos.