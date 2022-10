Silvana Ramiro chora pela morte de Susana Naspolini - Reprodução

Publicado 26/10/2022 08:36 | Atualizado 26/10/2022 09:06

Rio - A edição desta quarta-feira do "Bom Dia Rio" foi marcada por muita emoção. Os jornalistas Flávio Fachel e Silvana Ramiro lembraram a todo momento a morte da repórter Susana Naspolini , que perdeu a batalha contra o câncer na noite desta terça-feira.

Durante toda a edição do programa, Fachel e Silvana falaram sobre Susana e exibiam imagens dos melhores momentos da jornalista. Alguns telespectadores também mandaram vídeos falando sobre Susana. Amiga de Susana, Silvana Ramiro passou o noticiário inteiro com o semblante triste e aparentava fazer força para não chorar.

"Eu acho que hoje no Rio de Janeiro não deve ter uma pessoa que não esteja tocado pela Susana, por tudo que ela fez", disse Fachel. "O Rio de Janeiro se despede de forma alegre, iluminada", completou o jornalista, ao exibir uma imagem do dia de sol na cidade.

"Não está sendo fácil pra gente fazer esse jornal porque nós que convivemos com a Susana (sabemos) que ela era exatamente isso que vocês viam em casa, a forma como ela entrava na casa das pessoas, chegava, sentava no sofá, dirigia o carro dos moradores, ela era exatamente isso, a essência dela era essa", afirmou Silvana Ramiro.

Anderson Nunes, operador de câmera que acompanhava Susana no "RJ Móvel", também comentou a morte da jornalista. "Ela conseguia passar pra gente uma energia, uma positividade, que a gente não acreditava por ela ter todos esses problemas, o câncer... Ela fazia que a gente se comportasse como uma família. O Rio de Janeiro hoje realmente acordou mais triste. Foram mais ou menos nove anos (trabalhando com a Susana). Ela esteve presente no nascimento do meu filho... Não era só uma equipe, era a família 'RJ Móvel'", disse o profissional.

Susana Naspolini morreu aos 49 anos, vítima de câncer, na noite desta terça-feira. Esta era a quinta vez que ela enfrentava a doença, que nesse caso atingiu os ossos da bacia e se espalhou para outros órgãos.