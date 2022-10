Alex desabafou com aliadas sobre Deolane Bezerra - Reprodução/Playplus

Publicado 26/10/2022 18:29

Rio - Em conversa com Bárbara Borges e Deborah Albuquerque na casa da árvore de "A Fazenda 14", Alex Gallete comentou a maneira que algumas participantes bajulam Deolane Bezerra dentro do jogo. O peão divide a baia da semana com a advogada criminalista, Bia Miranda e Pétala Barreiros.

fotogaleria "Ontem foi um baba-ovo da Bia e da Pétala com a Deolane... Menina, era um comedor de b*sta que a Deolane abria a perna, cagava e elas comiam. Eles têm uma pessoa que eles têm uma admiração, que eles falam, e um respeito...", pontuou. "Isso se chama número de seguidores e dinheiro", explicou Deborah.

"... Que a gente já sabe. E o 'babaovismo' achando que, quem está do lado dela, está salvo no jogo. E a Deolane soltou ontem: 'Vai sair um por um de vocês e vai sobrar Deborah'. Quer dizer: do grupo A, não vai sair ninguém. Isso inflama o grupo dela a atacar. Porque 'nós estamos protegidos'. Nós [grupo B] não temos essa cabeça. "Nós lutamos em grupos e lutamos sozinhos. A gente não tem uma 'cabeça' de 'Babi é a poderosa do grupo B, e, se alguém cai em cima de Babi, nós vamos para aparecer, porque, assim, Babi vai dizer que eu estou defendendo ela'. Não tem. A Babi pode voltar 10 vezes, eu não vou babar ovo", concluiu.