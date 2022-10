Fátima Bernardes participa do ’Encontro’ como convidada - Reprodução / Rede Globo

Publicado 27/10/2022 10:42 | Atualizado 27/10/2022 10:46

Rio - Após quatro meses, Fátima Bernardes regressou ao "Encontro" de uma maneira diferente. Nesta quinta-feira, a jornalista participou do programa como entrevistada, para falar sobre o novo ano do "The Voice Brasil", e acabou agitando a web.

Ao subir no palco do programa, Fátima foi recepcionada pelos gritos de "linda" e se emocionou ao falar sobre participar como uma entrevistada da atração pela primeira vez. "A sensação é de reencontro, de rever o rosto das pessoas, é muito bom, estava ansiosa para que esse momento acontecesse. Não saber o que vai acontecer no programa, qual vai ser minha posição. É se sentir em casa", disse.

Durante a conversa com Patrícia Poeta e Manoel Soares, Fátima admitiu que mesmo tendo gravado sete programas, ainda está se adaptando a rotina do comando do "The Voice Brasil", que estreia no próximo dia 15. "Estou tendo a oportunidade de aproveitar a manhã de uma outra forma. Ainda estou desorganizada com horário, e olha que sou organizada. Sou aquela pessoa que gosta de dar risquinho na agenda. Estou completamente perdida. São outras dinâmicas e outros processos no 'The Voice', estou me adaptando", contou.

Nas redes sociais, fãs comemoraram a presença de Fátima na atração e aproveitaram para elogiar a jornalista. "Fátima lindíssima! Amo uma diva!", disse uma internauta. "Fátima é a mulher mais simpática da televisão brasileira!", opinou outra. "Fátima iluminou o 'Encontro'!", alegou uma usuária. "Eu, particularmente, gosto da Patrícia Poeta no Encontro. Ficou ótimo ela entrevistando a idealizadora e ex-apresentadora do programa. Fátima Bernardes é maravilhosa!", disse um fã.

