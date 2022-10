Simony mostra vídeo em que seu filho mais velho raspa sua cabeça por conta da queda de cabelos provocada pela quimioterapia - Reprodução Internet

Publicado 27/10/2022 11:12 | Atualizado 27/10/2022 11:23

Rio - A cantora Simony, de 46 anos, participou do programa "A Tarde É Sua", da RedeTV!, nesta quarta-feira e falou sobre sua luta contra o câncer de intestino. A artista foi diagnosticada com a doença em agosto deste ano. Durante o programa, Simony também mostrou um vídeo em que seu filho mais velho, Ryan, de 20, aparece raspando sua cabeça por conta da queda de cabelos provocada pela quimioterapia.

"Meu olhinho já estava cheio de lágrimas. A gente chorou muito. Nos abraçamos e choramos", disse Simony ao falar sobre o vídeo, que foi publicano nas redes sociais da apresentadora Sônia Abrão. "Tomei essa decisão porque eu fui tomar banho e caiu um tufo de cabelo. Pra quê ficar sofrendo aos poucos? Vamos tirar de uma vez. Dói muito. Fiquei sem cabelo 14 dias depois do início do tratamento", disse a cantora, que também engordou 13 kg durante o tratamento.

"Estou careca e não consigo me ver carequinha. Quero passar por esse tratamento linda e feliz. O legal é a gente saber que vai passar por tudo isso, e que não é fácil. Mas têm dias que eu não quero ver ninguém, que quero ficar no quarto. O cabelo vai crescer, mas você está no momento que está 13 kg acima do peso, os cílios caem, você já engorda, você se olha no espelho e não se reconhece, e você fala: quem sou eu? como eu vou me mostrar para os meus filhos? como vai ser com o marido... É um turbilhão de sentimentos: eu vou ser curada? vai aparecer outro? é muito difícil", lamentou.

Simony descobriu a doença após encontrar uma íngua na virilha e procurar ajuda médica. O diagnóstico aconteceu após um exame de colonoscopia. Ela contou que se sente confiante na cura. O câncer de Simony é chamado de epidermoide e ocorre em cerca de 98% dos casos de câncer de intestino.