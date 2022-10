Boris Casoy dorme durante transmissão de telejornal da CNN Brasil ao vivo - Reprodução

Publicado 28/10/2022 08:38 | Atualizado 28/10/2022 08:38

Rio - O jornalista Boris Casoy, de 81 anos, cometeu uma gafe durante o telejornal "CNN Novo Dia" na noite desta quinta-feira. Comentarista da atração, Casoy não aguentou o sono e cochilou ao vivo enquanto escutava a fala da colega Stephanie Alves, que divide a bancada com Rafael Colombo.

Boris Casoy participa do quadro "Liberdade de Opinião" do noticiário e faz seus comentários de casa, sentado em uma poltrona em seu escritório. Depois falar sobre a denúncia do presidente Jair Bolsonaro (PL) rejeitada pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, o comentarista simplesmente começou a dar sinais de sonolência, piscando bastante e deixando a cabeça cair.

Durante a fala de Fernando Molica, Boris Casoy lutou para manter os olhos abertos e chegou a apoiar o rosto na poltrona. A soneca, claro, deu o que falar nas redes sociais.