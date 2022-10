Chay Suede e Jade Picon em cena de ’Travessia’ - Reprodução

Chay Suede e Jade Picon em cena de ’Travessia’Reprodução

Publicado 28/10/2022 09:27

Rio - A cena de sexo entre Chiara (Jade Picon) e Ari (Chay Suede) que foi ao ar no episódio desta quinta-feira de "Travessia", na Globo, deu o que falar nas redes sociais. Os internautas ficaram alvoroçados com a química entre os personagens e também com a nudez dos atores.

fotogaleria

Acreditando que Brisa (Lucy Alves) está morta, Ari engatou um romance com Chiara e fez um acordo com Guerra (Humberto Martins), pai da jovem. Ele aceita deixar todo seu passado no Maranhão e, como prêmio, recebe um luxuoso apartamento do empresário. Empolgado, Ari levou Chiara para conhecer o local e os dois terminaram a noite de forma quente.

Os internautas elogiaram a beleza dos atores, que apareceram pelados na sequência. "Chay Suede e Jade Picon delícias", disse uma pessoa. "Jade Picon, você pra mim é uma diva", disse outro telespectador. "Depois dessa cena da Jade com o Chay me descobri bi", brincou outro admirador.