Atriz Mel Lisboa durante confraternização do elenco de ’Cara e Coragem’ - Webert Belicio / Ag News

Publicado 28/10/2022 10:11 | Atualizado 28/10/2022 10:13

Rio - Mel Lisboa, Kaysar Dadour, André Luiz Frambach e outros atores do elenco da novela "Cara e Coragem" se reuniram, na noite de quinta-feira, em um barzinho localizado na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Visando o conforto, os artistas optaram por um look leve para a confraternização.

As atrizes Alana Ferri, Paula Braun, Carol Portes e Vitoria Bohn também estiveram presentes no encontro entre os colegas de elenco, e todos foram clicados por um paparazzi de plantão.

As gravações de "Cara e Coragem" terminam em dezembro deste ano. "Vai na Fé", que será protagonizada por Sheron Menezzes e José Loreto, assumirá o lugar da atração das 7, e tem estreia definida para o dia 16 de janeiro de 2023, na Rede Globo.