Tony Ramos relembra problemas financeiros antes de ser contratado pela GloboReprodução/Instagram

Publicado 29/10/2022 12:58

Rio - Tony Ramos participou do "É de Casa" deste sábado e falou sobre seus quase 60 anos de carreira como ator. Durante o programa matinal, o galã de 74 anos revelou que já enfrentou dificuldades financeiras quando levou um calote da extinta TV Tupi, tendo que fazer bicos para completar a renda.

"Não estava recebendo direito na televisão onde eu trabalhava, a saudosa e querida TV Tupi. Chegava-se a quatro meses o atraso salarial", relembrou o artista. "Eu fazia teatro à noite e dublava também filmes para a televisão. Então, tinha três empregos e o salário não vinha. E a gente ficava apavorado", confessou ele.

O ator contou que se agarrou à fé no momento difícil que enfrentava: "Eu não fiz promessa, não fiz nada. Eu apenas, uma noite, disse: 'Preciso mudar esse meu ritmo de trabalho. Meu Deus, me aponte um caminho'. Não deu 40 dias, recebi um telefonema que a TV Globo queria conversar comigo. O resto é história", brincou ele, que estreou na emissora do plim-plim na novela "Espelho Mágico" (1977).

Em outro momento, Tony encantou ao comentar seus 53 anos de casado com Lidiane Barbosa, com quem selou a união aos 21 anos de idade. "É uma decisão difícil, não pense que tudo foram flores. A família dela ficou preocupada, ela tinha todo o conforto. 'E esse cara vai levar essa menina para onde? Ator? No Brasil?'. É natural que ficassem preocupados", admitiu.

"Quando eu olhei aquela moça, eu falei: 'Vixe Maria! Que moça linda'. Isso é paixão, né? Depois vem amor, a vontade de estar junto, querer construir uma família com aquela pessoa. E lá se vão 53 anos que estamos casados", completou o ator.