Iran Malfitano detona Deolane BezerraReprodução

Publicado 31/10/2022 09:17

Rio - O ator Iran Malfitano está irritadíssimo com sua colega de confinamento Deolane Bezerra em "A Fazenda 14". O artista desabafou com Pelé enquanto cuidava dos cavalos na manhã desta segunda-feira. "Estou achando que não vou conseguir deixar de falar umas poucas e boas. Está começando a me encher a porr* do saco", disparou.

Iran disse ainda que Deolane é irritante e ácida. "A arrogância, a prepotência... acho que muita gente não sabe o que significa isso. Essa menina é bile pura, ela é ácida demais, é uma mistura de coisa ruim com psicopatia. Estou me segurando para não entrar numa...", completou.

Pelé concordou e disse que Deolane é "baixa". Iran Malfitano, então, questionou a postura da viúva de MC Kevin como advogada. "Você sabe como ela nunca levou 'pito' de advogado, nem de ministro, nem de desembargador como ela falou? Porque ela é só 'copia e cola'. A petição dela é essa. Por que aqui, que é um programa que está todo mundo vendo, ela não fala correto?", questionou.

"Porque o personagem dela é da quebrada", respondeu Pelé. "Então não arrota caviar... se o personagem é da quebrada, que seja quebrada o dia inteiro", finalizou Iran Malfitano.