Kerline entrega valor que recebeu por curta participação no 'BBB 21'Reprodução/Playplus

Publicado 31/10/2022 22:11 | Atualizado 31/10/2022 22:14

São Paulo - A ex-BBB Kerline contou para os colegas de "A Fazenda" o valor que recebeu quando participou do "BBB 21". Durante uma conversa com Bárbara Borges e Pelé Milflows, a influenciadora entrou detalhes do pagamento do reality da TV Globo.

"Eu não tinha um real no bolso, gente. Porque lá não ganha cachê. Não tinha isso", disse Kerline. Curiosa, Bárbara Borges questionou: "[O pagamento] É por semana?".

Eliminada na primeira semana de programa, Ker confirmou: "É por semana, mas um valor muito pequeno. Saí de lá com, sei lá...". "Só com a visibilidade?", interrompeu a Bárbara.

Concordando, Ker revelou a quantia: "É. Eu saí com um valor muito mínimo. Muito, muito pouco. Sei lá, R$ 500, alguma coisa assim".

Espantada, Bárbara disparou: "Mentira!". Pelé também se mostrou surpreso. "Que isso!".

"Foi uma semana, né? Lá é um valor simbólico. Mas eu estou falando como anônima, viu? Eu entrei como pipoca. Eu não sei os do camarote", ressaltou Kerline.