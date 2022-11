Gabriela Loran é destaque em Cara e Coragem -

Gabriela Loran é destaque em Cara e Coragem

Publicado 02/11/2022 05:00

Rio - Gabriela Loran, de 29 anos, retorna às novelas em grande estilo após quatro anos. A atriz dá vida à personagem Luana, em "Cara e Coragem", da TV Globo. A secretária chegou de mansinho e com seu carisma, fé e lealdade tem conquistado cada vez mais espaço na trama após Clarice (Taís Araújo) despertar do coma. Em entrevista exclusiva ao DIA, a artista, cria de São Gonçalo, celebra o bom momento profissional, adianta novidades do folhetim e faz planos para o futuro.

fotogaleria

"A Luana foi um grande presente. A personagem cresceu durante a novela, o que me traz uma responsabilidade grande. Gravava só dois dias na semana, mas com o retorno da Clarice comecei a gravar mais dias e mais cenas. A Luana é uma personagem incrível. Pra mim, ela representa muito a fé. Ela sempre disse que tudo ia ficar bem, que a Clarice ficaria bem (a personagem estava em coma)... E contracenar com a Tais é grandioso. Cresci assistindo ela", comenta Gabriela.

Assim como Luana, a atriz também se considera uma mulher de fé. "Apesar de eu nunca seguir nenhuma religião, fé nunca me faltou. Cresci na igreja católica, mas atualmente não pertenço a nenhuma religião, transito em várias. A fé não está só dentro de templos, terreiros, igrejas. A fé vai além da nossa relação com Deus", afirma a artista, que lista outras semelhanças com a secretária. "O companheirismo, o carisma, o fato de levar a vida de maneira leve. Minhas amigas me procuram muito para receber conselhos".

Na reta final, a novela está deixando o público sem fôlego com os últimos acontecimentos. Com a ajuda de Luana e Jonathan (Guilherme Weber), por exemplo, Clarice Gusmão ressurgiu triunfante em um evento da SG, no capítulo da última segunda-feira. Gabriela, então, adianta as novidades que estão por vir envolvendo sua personagem. "Tem um affair que a Luana vai ter que vai ser bem engraçado. Além disso, a Luana ajuda a Clarice em vários momentos. Vai acontecer uma coisa com a Luana que os amigos vão ficar tristes e os vilões felizes. Não é um atentado. Vem muita emoção. Estamos caminhando para o fim da novela, então, a trama está bem movimentada!", destaca.

A atriz ainda especula o desfecho ideal para a secretária. "Espero a Luana grande. Que a Clarice coloque ela como seu braço direito na empresa, que ela assuma o cargo da Regina (Mel Lisboa). Ou até mesmo que a Luana se torne uma acionista da empresa. E que termine a novela com o affair dela. Realizada profissionalmente e pessoalmente".

'Quero poder ser conhecida como atriz e não atriz trans'

Gabriela comemora poder interpretar uma personagem que não a define como trans. "Isso é um grande presente. Enquanto atriz, quero fazer todos os tipos de personagens possíveis. É ruim ficar presa a um estereótipo. O debate em relação a gênero acontece fora da novela também. Então me questiono: 'Será que um dia vou ter a oportunidade de viver uma personagem tão complexa?'. Claro que quero viver personagens como eu, mas não só isso. Faço até apelo para os diretores, roteiristas: 'Nos deem oportunidades, mas protagonismo também'. Escrevam personagens pra gente, nos deixem mostrar o nosso talento. Me esforço há oito anos. Quero poder ser conhecida como atriz e não como atriz trans. Fiquei marcada muito tempo como 'atriz trans de Malhação'. Ser trans é minha condição de vida, nasci e vou morrer trans. Mas não sou só trans. Sou trans, atriz, poetisa, cantora. Quero ser chamada para os programas de TV para falar sobre atuação, dramaturgia, o que eu desejo para o futuro", revela.

Versátil

Além de "Cara e Coragem", Gabriela está no ar em "Arcanjo Renegado", do Globoplay, e em "Novela", nova série da produtora Porta dos Fundos. "Não nego trabalho. E isso de estar em várias obras ao mesmo tempo faz com que as pessoas conheçam a minha versatilidade como atriz. A Luana, de 'Cara e Coragem', tem esse peso de uma secretária, de uma grande siderúrgica. A Lucrécia, de 'Novela', é uma jornalista fofoqueira, engraçada. E a Giovana, de 'Arcanjo Renegado', é chefe de gabinete da presidente da Alerj, interpretada por Cris Vianna, trabalha com política", afirma.

Ela também brinca que assim como a personagem Lucrécia gosta de saber de uma fofoquinha. "Olha, eu escuto muito, sou boa em guardar segredo. Então, eu gosto de saber da fofoca, mas não repasso (risos). Estou até estudando psicologia, porque gosto desse lugar de escuta. De ser acionada para dar conselho, sou boa ouvinte", comenta.

Amor e planos futuros

A atriz se declara uma apaixonada pela vida. Após terminar recentemente seu casamento, a artista diz que é do tipo que se 'entrega' fácil ao amor. "Sou taurina, né? A pessoa me faz um carinho e eu já faço na minha cabeça planos de casamento. Sou muito emocionada, como dizem. Sou apaixonada pelo mundo, pelas pessoas. Se um grande amor pintar, estamos aí", diverte-se.

Enquanto o novo amor não aparece, ela faz planos profissionais para o futuro. "Quero continuar sobrevivendo de arte, quero ser protagonista de uma novela da nove, das sete, de qualquer uma. Quero mostrar pra mostrar pro Brasil meu poder dramatúrgico. Não tenho um tipo de personagem preferido também. O que vier, é lucro. Mas quanto mais difícil melhor", diz a artista, que sonha alto.

"Sou uma mulher muito sonhadora. Já conquistei muita coisa, mas quero mais. Já fiz 'Malhação', dei um carro pro meu pai, tenho o apoio da minha família, sou comilona, tenho amor pela vida. Me orgulho de sobreviver da arte. Além disso, nunca estou satisfeita com nada. Tenho muita gratidão, mas sempre quero mais. Não tenho medo de sonhar alto, grande. Quem sonha, movimenta".