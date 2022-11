Série Jogo da Corrupção - Divulgação

Rio - A segunda temporada da série "El Presidente", do Prime Video, estreia nesta sexta-feira (04). Intitulada "Jogo da Corrupção", a nova leva de episódios chega justamente no ano em que acontece uma das Copas do Mundo mais polêmicas dos últimos tempos.

A história dirigida por Armando Bó, vencedor do Oscar por "Birdman", mostra os bastidores da corrupção por dentro do futebol, explicando como a FIFA se tornou a potência política e comercial que é nos dias atuais. Com uma pegada de humor, a série tem no elenco os atores brasileiros Eduardo Moscovis e Maria Fernanda Cândido, além de ser estrelada pelo português Albano Jerónimo, que faz o papel de João Havelange, que liderou a FIFA por três décadas. "Jogo da Corrupção" ainda conta com um narrador, o colombiano Andrés Parra, que é dublado por Fábio Porchat na versão traduzida.

A obra foi produzida e gravada no Uruguai em 2020. Com estreia em 240 países, a expectativa dos produtores e diretores é alta, principalmente com a proximidade da Copa do Mundo. Para eles, um dos maiores desafios de "Jogo da Corrupção" é mostrar que a série não se trata apenas de futebol.

"A gente fala do futebol, mas a gente fala das relações familiares. Falamos dos anos 1970 e 1980, como as famílias se configuravam naquela época... Sempre com um plano de fundo social ou político, e através do futebol. Eu acho que o maior gol é exatamente a gente falar sobre uma história e um cara envolvido diretamente com futebol, mas com personagens consistentes que suportam essa dramaturgia, né? Você não necessariamente precisa gostar de futebol pra assistir a série", diz Eduardo Moscovis, que dá vida a Castor de Andrade na série.

"Eu tenho o Castor muito vivo na lembrança, foi uma figura muito marcante na minha época de adolescente. Qual seria a maneira que eu conseguiria me aproximar desse personagem e trazer as informações que eu tenho para o diretor que, por ser argentino, não tem esse conhecimento?", relembra Moscovis sobre sua preparação.

Malu Miranda, a Head de Conteúdo Original da Amazon Studios, acredita que todos os brasileiros se sentirão acolhidos pela produção. "Pro fanático de futebol, ele provavelmente vai assistir imediatamente antes do fervor dos jogos começarem. Mas o que é muito legal é pra quem não quer ver os jogos. Tem história de amor, de traição, de relações políticas, e tantas outras coisas que eu acho um momento muito propício pro brasileiro poder desfrutar."

"Eu acho que é uma boa metáfora para as pessoas verem como a política está contaminada e está sendo usada, certo? Como o futebol é usado de alguma forma para que ela seja feliz como foi na Copa do Mundo de 1978, em que ela usou as ditaduras argentinas por algum motivo e acabou acontecendo o mesmo com as ditaduras latino-americanas, e até hoje!", afirma o diretor Armando Bó.

Maria Fernanda Cândido, que vive Anna Maria Havelange, companheira de João Havelange, conta que realizar esse papel trouxe muita reflexão ela. "Partimos da base do futebol pra falar de política, da sociedade. Como isso mexe com todo mundo, né? Como o futebol é uma uma plataforma de encontro de várias coisas... Acho fundamental falarmos sobre isso."

O papel foi bastante desafiador para a atriz devido a falta de registros sobre a mulher de João Havelange. "Esse desafio se tornou uma vantagem. Acabou também dando uma liberdade pra gente poder criar e contar a história de uma mulher dessa época, dessa geração, e que enfrentou todas as questões que ela enfrentou."

O ator Albano Jerónimo revela que seu maior obstáculo foi interpretar o lado humano de João Havelange. "Ele era alguém que tinha fragilidades, erros, que podia falhar. Esse cara pensou na FIFA no futuro e conseguiu colocar o futebol como a gente conhece hoje. O desafio mais forte pra mim foi humanizar esse cara que pode ser um tubarão, que é quase impenetrável, e transformar em alguém que fosse palpável. O que eu gostei mais foram os momentos em que ele perdia. Como é que a gente vê esse grande cara, esse grande chefão perdendo? Adorava quando ele perdia", afirma.

"O importante pra mim é falar de alguém que furou o sistema e conseguiu fazer algo diferente acontecer. Alguém que foi presidente da FIFA tantos anos sendo do Sul da América", completa.

Narrador da série, o colombiano Andrés Parra conta que nunca tinha feito algo tão desafiador e inesperado: "É um experimento que se saísse mal seria uma catástrofe, mas deu certo, é algo que dança muito bem com a história".

