Barbara Borges chama Deolane de agressoraReprodução / Internet

Publicado 01/11/2022 11:32

Rio - Em uma conversa com os aliados do grupo A, na casa da árvore de "A Fazenda 14", Bárbara Borges criticou a forma de agir de Deolane Bezerra. Durante o bate-papo, a atriz acusou a advogada de ser uma agressora e contou com o apoio da peoa Deborah Albuquerque.

"No grupo deles [grupo A] tem uma super agressora. Que ameaça, que faz agressões verbais o tempo inteiro, provocação. Ainda está aqui dentro fazendo agressões verbais gravíssimas", disse a artista sobre Deolane. "Ameaça à integridade física", acrescentou Deborah.

A ex-atriz global persistiu nas alfinetadas: "Isso é banalizado porque é o jeito dela, a cultura dela. A agressora está aqui dentro. Esse jeito de falar dela, já virou ela. Não é um personagem. Ela já aderiu a essa persona, de falar [como uma] 'maloqueira'", opinou Bárbara. "Ela encontrou os aliados dela e o jeito é criar provocações. É uma tentativa de tentar me silenciar, dizendo que eu sou chata para caralh* e que eu falo muito. Quer me silenciar, me cortar", desabafou.