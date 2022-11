Ana Maria Braga homenageia Louro José no aniversário de dois anos de sua morte - Reprodução

Publicado 01/11/2022 11:46

Rio - A emoção tomou conta da apresentadora Ana Maria Braga no "Mais Você" desta terça-feira. A veterana já iniciou a atração falando de seu amigo Tom Veiga, intérprete do papagaio Louro José, que morreu em 1º de novembro de 2020, há exatamente dois anos, vítima de um AVC.

"Saudade. Hoje faz dois anos que nós perdemos o nosso querido Tom Veiga. Ele foi embora, o nosso Louro José, bateu asas. Hoje a gente tem a felicidade de revivê-lo aqui em seu filho, o nosso Lourinho Mané", disse a apresentadora.

Em seguida, Ana Maria relembrou o tempo em que passou com o ator. "O Tom era um artista incrível. Esperto, divertido, irreverente. Foi meu amigo e parceiro por 25 anos. Tantas e tantas manhãs, e finais de semanas. Não sei fazer essa conta. A saudade que ele deixa é uma coisa - não só em mim, mas em todos aqueles que conviveram com ele ou que conviveram com o Louro José, sabem da irreverência e da felicidade que esse moleque representou em nossa vida", disse.