Kerline descartou romance com Shay fora de reality showReprodução/Playplus

Publicado 01/11/2022 20:09

Rio - O romance vivido por Kerline Cardoso e Shayan dentro de "A Fazenda 14" virou assunto na sede. Em bate-papo na academia, Deborah Albuquerque comentou que apoia a continuação do envolvimento amoroso dos colegas de confinamento e sugeriu que os dois participassem do "Power Couple", mas a ex-BBB descartou a possibilidade.

"É muito legal. Você e o Shay", sugeriu Deborah. "Meu Deus do céu, você insiste que isso vai dar certo. Não vai! A gente é só amigo", rebateu Kerline. "Eu conversei com ele sobre", rebateu a ex-Power Couple. "Tá, mas a gente é só amigo", afirmou a ex-BBB. "De repente depende mais de você do que dele, né? Ele já me falou isso. 'Depende mais dela do que de mim'", revelou Deborah.