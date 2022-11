Adriane Galisteu - Reprodução/TV Record

Publicado 02/11/2022 14:36

Rio - Deolane Bezerra celebrou o aniversário dentro de "A Fazenda 14", mas não foi parabenizada pela apresentadora do programa durante a formação da roça na última terça-feira. O fato incomodou Daniela, irmã da advogada criminalista, que detonou Adriane Galisteu e apontou uma possível parcialidade da produção do reality show.

fotogaleria "Até hoje a apresentadora Adriane Galisteu sempre deu parabéns para todos os participantes, menos para Deolane, uma data especial como o seu aniversário, acho tendencioso sim, e não vou me calar. Sejam imparciais e tratem a Deolane com igualdade. Deolane merece respeito", esbravejou.

Solange Bezerra, mãe de Deolane, também não gostou de Galisteu não destacar o aniversário da filha e detonou a apresentadora. "A Galisteu falando que não sabe a data de aniversário da Deolane. Em qual programa ela trabalha? Em qual emissora? Será que ela assiste ao programa? Ela não viu o bolo lindo que a Morango fez hoje para a Deo? Por sinal, muito obrigada, Moranguinho! Será que ela não viu eles reunidos? Não que eu esteja aí para os parabéns da Galisteu... os parabéns dela e merd* são a mesma coisa!", disparou.

Nos Stories, Adriane Galisteu justificou o motivo de não felicitar Deolane Bezerra pelo aniversário de 35 anos. "Eu acabei de fazer um post no meu feed e eu comecei a ler uns comentários aqui, antes de dormir. E por que eu fui fazer isso, né? Eu perco o sono. Mas eu vi um monte de gente comentando: 'Ai Adriane, você não deu parabéns para a Deolane'. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fui procurar no Google e lá diz que o aniversário dela é dia 7 de junho. Aí fui no Wikipédia e lá está que o aniversário é 3 de novembro. Ela tem muitas datas e eu não sei qual é a certa."