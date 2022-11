Luan Santana terá especial de fim de ano na TV Globo - Reprodução Internet

Luan Santana terá especial de fim de ano na TV GloboReprodução Internet

Publicado 03/11/2022 08:27 | Atualizado 03/11/2022 08:30

Rio - O cantor Luan Santana, de 31 anos, compartilhou com seus seguidores do Instagram algumas fotos do "Som Brasil: 15 anos de Luan", que vai ao ar na TV Globo no dia 26 de dezembro. "Para fechar 2022 com chave de ouro, 'Luan City' vai se transformar em um especial de fim de ano da Globo (o primeiro de muitos, se Deus quiser)", escreveu.

fotogaleria

O cantor falou sobre o sucesso do álbum "Luan City". "Quando criei 'Luan City', eu sabia que estava diante de um dos maiores projetos da minha vida. Quase um ano depois, o álbum se tornou um dos mais ouvidos do Brasil e me deu diversas alegrias, como: ser o artista número 1 em Portugal, um festival incrível, que no ano que vem vai percorrer diversas cidades pelo Brasil", disse, citando em seguida o especial da Globo.

Luan contou que está com grandes expectativas para a exibição do projeto. "Estamos preparando tudo com muito carinho e eu espero que vocês gostem muito do que vão assistir no dia 26 de dezembro", afirmou.