04/11/2022

Rio - O SBT promove, nesta sexta e sábado, a 25ª edição da Campanha Teleton, que visa arrecadar recursos em prol da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD). Como todos os anos, serão muitas horas de programação especial com a participação de artistas como Juliette, Lexa, Fafá de Belém, Anavitória, L7NNON, Turma da Mônica, Dilsinho, KLB, entre outros. A meta é arrecadar R$ 30 milhões.

A apresentadora Eliana comenta a importância do evento. "São 25 anos de muita gratidão. Acho que o papel do Teleton foi também de nos instruir, de nos ensinar, de entender que a gente tem mais é que aprender todos os dias e é isso que eu venho sentindo a cada ano que eu participo. O Teleton arrecada valores importantíssimos para a AACD, mas também nos ensina a sermos altruístas, a termos um coração empático", afirma a artista, que também fala sobre a honra de substituir Hebe Camargo no posto de madrinha do evento.

"Completamos 10 anos da morte da Hebe Camargo. A energia dela é muito forte e permanece. Ela deixou um legado de muita alegria, muita competência. Era uma mulher muito forte, de muita opinião, sempre falava o que pensava... A gente sente muita saudade dela. É sempre muito emocionante estar no Teleton e esse ano não vai ser diferente", completa.

Maisa Silva, que é a madrinha digital do Teleton, concorda com Eliana. "A Hebe é uma referência eterna, uma inspiração, nossa grande madrinha que está aqui todos os anos, dentro dos nossos corações", diz a apresentadora, que convida o público mais novo a participar da campanha beneficente. "Estamos muito engajados nas redes sociais, então temos que aproveitar toda essa potência para fazer o bem. O nosso programa é muito rico de entretenimento, tanto online quanto no palco, e isso atrai o público mais jovem. Nesses últimos anos, a importância do Teleton foi aumentando junto com a minha idade (risos), junto com o que essa causa representa. É sempre uma honra participar e reunir todas as forças em prol dessa causa tão importante", diz.

O Teleton 2022 contará com grandes nomes de várias emissoras como TV Globo, RecordTV, RedeTV!, Gazeta, SBT, entre outras. "Estou feliz da vida. Vou estar de volta ao Teleton, comemorando 25 anos dessa família incrível. Esse programa fez parte da minha história profissional, da minha história pessoal. É uma festa que reúne o Brasil inteiro", comemora a apresentadora de "A Fazenda" Adriane Galisteu, da RecordTV.

"Há 25 anos eu estava no primeiro Teleton e é uma honra poder emprestar mais uma vez a minha voz à causa das pessoas com deficiência", celebra a apresentadora Sônia Abrão, da RedeTV!. "Vamos unir as nossas forças e nossos corações a essa imensa corrente de solidariedade. Me sinto muito lisonjeada de representar a TV Gazeta nessa maratona que é tão esperada pelo povo brasileiro", diz a apresentadora do "Mulheres", Regina Volpato.

O programa contará também com Ratinho, Mara Maravilha, Patrícia Abravanel, Chris Flores, Dony De Nuccio, Isabel Filardis, o elenco da novela "Poliana Moça", Otaviano Costa, além de influenciadores como Carlinhos Maia, Mari Maria, Sthe Matos, entre outros.

Padrinho digital do Teleton, Celso Portiolli exalta a importância de ajudar o próximo. "Eu sou um dos únicos a participar de todos os Teleton. Fui crescendo com o Teleton, aprendendo com ele. Nesse 25 anos, tantos momentos eu vivi e tantas emoções eu senti. Conforme a gente vai ganhando alguns anos, a gente vai tentando entender qual é o sentido da vida. E o que que eu tenho descoberto? Se a gente não fizer o bem, não for solidário, não amar o próximo, não tem sentido viver", diz o apresentador, que espera poder participar dos próximos 25 anos do programa.

"Eu quero ser cada vez mais solidário, ajudar mais, participar mais. Nos próximos 25 anos, eu espero que a Eliana esteja do meu lado, cada vez mais jovem, mais bonita, e eu cada vez mais curvado. Mas nós vamos estar lá juntinhos", brinca.

"Daqui a 25 anos, eu vou estar com 75. Imagina, que maravilha! Só tenho que pedir muita saúde, porque vontade, determinação, desejo de ajudar, de abraçar causas tão importantes a gente tem e muito", concorda a apresentadora.

Vacinação contra a Poliomielite

Um dos focos do Teleton este ano será a conscientização pela campanha de vacinação contra a poliomielite. "É muita gente envolvida para entregar para o público um programa que mostre a importância da AACD e que, em retribuição, traga a doação das pessoas, que é tão importante para continuar os tratamentos. Esse ano, além dos artistas, nós vamos chamar profissionais da AACD para tirar algumas dúvidas e informar sobre a importância da vacinação contra a pólio. A pólio está voltando", diz Norma Mantovanini, diretora geral do Teleton.

"A pólio, se eu não me engano, foi o 'start' da AACD há 71 anos. A doença foi erradicada e voltou. Então, cabe ao Teleton esse alerta. Cabe ao Teleton chamar essa atenção a todos, para que a gente vacine as nossas crianças", completa.