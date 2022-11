Maitê Proença e Ronnie Von - Divulgação/RedeTV!

Publicado 03/11/2022 11:42

Rio - Maitê Proença abriu o coração durante o "Manhã do Ronnie", da RedeTV!, apresentado por Ronnie Von, nesta quinta-feira, e revelou se está em busca de um novo amor após o término de seu relacionamento com a cantora Adriana Calcanhoto. O namoro das duas chegou ao fim em agosto deste ano.

"Confesso que não estou procurando relacionamentos”, confessou a atriz de 64 anos, que concordou com o apresentador quando ele disse que o amor não deve ser procurado. "Também acho. A gente tropeça neles, eles caem e aparecem onde você menos espera. Mas de verdade estou muito absorvida".

Na atração, Maitê também falou sobre seus 40 anos de carreira. "A Maitê atriz surgiu do acaso, não foi um desejo infanto-juvenil ou uma vocação que eu sentia desde criancinha, nada disso. Foi uma experiência que eu fiz e imaginei que ia durar duas semanas", afirmou.



Famosa nos palcos de teatro, a autora do livro ‘O Pior de Mim’ deu detalhes do romance que, devido a popularidade entre os leitores, foi transformado na peça em que trabalha atualmente. "Escrevi a história de duas mulheres, mas ali tinham muitos elementos biográficos e quem lê não sabe se aquilo é ou não é verdade, por causa da forma que tracei a história e essa era a minha ideia. O livro vendeu 150 mil cópias".