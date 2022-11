Antonio Fagundes na segunda fase de ’O Rei do Gado’, como o empresário Bruno Mezenga - fotos Divulgação/Globo

Antonio Fagundes na segunda fase de ’O Rei do Gado’, como o empresário Bruno Mezengafotos Divulgação/Globo

Publicado 07/11/2022 07:00

Rio - Depois de “Pantanal”, outra novela de Benedito Ruy Barbosa está de volta às telinhas na TV Globo. “O Rei do Gado”, que foi ao ar originalmente entre 1996 e 1997, chega ao “Vale a Pena Ver De Novo” nesta segunda-feira. A trama retrata o romance entre o rico dono de terras Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) e a boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

fotogaleria

Um dos pontos altos de “O Rei do Gado” foi o debate sobre a posse de terra. Em determinado momento da história, a fazenda de Bruno Mezenga é invadida pelo grupo liderado por Regino (Jackson Antunes), um sem-terra contrário à violência e à radicalização do movimento – marcando o tom conciliatório do autor em relação à questão. Para Patrícia, a trama contribui até hoje para ressaltar a importância da reforma agrária.“‘O Rei do Gado’ foi uma novela lindíssima, que é uma referência até hoje. Foi um marco para a televisão e não poderia deixar de ter impacto semelhante na minha carreira. Benedito Ruy Barbosa é um autor com quem tive o prazer de fazer várias novelas e tem um texto brilhante. Ele gosta de falar sobre o brasileiro ‘comum’ e isso me comove”, diz a atriz. “Além de toda a trama Mezenga X Berdinazzi, a questão dos trabalhadores Sem-Terra foi tratada de forma inédita e abriu os olhos de muita gente sobre a importância da reforma agrária. Acho que a novela contribui até hoje para esse debate”, completa.Antonio Fagundes está animado para a reexibição e conta que as pessoas ainda costumam chamá-lo de “rei do gado” nas ruas. “O Bruno Mezenga foi realmente um personagem fortíssimo. Até hoje as pessoas brincam comigo, me chamam de ‘rei do gado’ na rua, e lembram do nome do personagem. Virou uma marca muito forte na minha carreira ter feito esse personagem tão brilhante”, diz o ator.“É maravilhoso saber que vai passar no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. A novela continua sendo um grande sucesso, e tenho certeza de que nessa volta ela vai estourar. O público ainda tem uma grande lembrança da trama, e eu acredito que muita gente vai querer acompanhar outra vez”, aposta.O ator também relembra a parceria com Patrícia Pillar, Stênio Garcia e todo o elenco. “O relacionamento do Bruno com a Luana é um dos pontos fortes da novela: uma sem-terra com um dono de latifúndio. Situações que só um autor brilhante como o Benedito Ruy Barbosa sabe fazer, juntar essas partes talvez irreconciliáveis na vida de forma tão bonita na novela”, afirma.“O elenco era muito especial, tinha gente muito querida. A Patrícia é uma companheira de cena fantástica, de uma simpatia, muito carinhosa com todos. Eu tinha também o Stênio (Garcia) como companheiro de cena, já havíamos feito tantos anos de ‘Carga Pesada’, e depois voltamos a trabalhar juntos, foi um reencontro marcante. Bete Mendes também era especial... se eu continuar vou falar o nome de todo mundo, porque eram realmente pessoas maravilhosas”, dispara.A trama já foi vendida para mais de 30 países e coleciona prêmios nacionais e internacionais. Fagundes conta que o impacto foi tão grande, que chegou a ser reconhecido pelo papel até em países como a Rússia e a Hungria.“A novela, como eu disse, me marcou para o resto da vida. Eu sou o ‘rei do gado’ para muita gente ainda hoje, principalmente pelas questões que ela levantou. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro: ‘El Rey del Ganado’ na América do Sul... Eu fui reconhecido na Rússia, na Hungria... foi uma novela que explodiu no mundo inteiro, sempre muito bem recebida”, finaliza."O Rei do Gado" tem autoria de Benedito Ruy Barbosa, com colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e direção geral e de núcleo de Luiz Fernando Carvalho. A novela marca a estreia na TV de nomes como Marcello Antony, Caco Ciocler, Emílio Orciollo Netto e Lavínia Vlasak. A trama traz ainda no elenco atores como Stênio Garcia, Fábio Assunção, Bete Mendes, Mariana Lima, Ana Rosa, Ana Beatriz Nogueira, Arieta Corrêa, Mara Carvalho, Chica Xavier, Neuza Borges e Guilherme Fontes, entre outros.