Mãe de Deolane Bezerra criticou preferência do público por Iran Malfitano Reprodução

Publicado 03/11/2022 16:54

Rio - Mais um participante deixará "A Fazenda 14" na noite desta quinta-feira e a ampla preferência pela permanência de Iran Malfitano nas enquetes especializadas incomodou Solange Bezerra, mãe de Deolane. A advogada criminalista disputa os votos do público para seguir no reality show contra o ator e Lucas Santos.

fotogaleria "Gente, eu estou vendo as pesquisas aqui, como eu estou indignada… Nossa eu estou com nojo! Está me dando ânsia de vômito. Como que o Iran está disparado nas pesquisas? Desse jeito gente? Um cara que falou de estupro… Que quando o estupro é inevitável relaxa e goza… Gente isso não existe", disparou.

Solange Bezerra seguiu relembrando algumas falas de Iran que causaram polêmica fora do programa. "Você está sendo estuprado, você quer morrer, você prefere a morte… O cara falar que toma banho pelado com a filha de 9 anos, que pede para limpar a bunda da filha. 'Aí deixa eu limpar sua bunda' com a cara de louco, de psicopata. Gente que nojento! Que país que a gente está com um homem desse preferido numa votação. Eu acho que vocês estão votando errado. Gente o voto é pra ficar! Não é pra tirar."