Rio - Depois de atuar no remake de "Éramos Seis" e na série "Sob Pressão", Barbara Reis faz sua estreia em "Todas as Flores", de João Emanuel Carneiro, nos episódios que entram no catálogo do Globoplay nesta quarta-feira. Na trama, a atriz vive a misteriosa Débora, que é mulher do presidiário Samsa (Ângelo Antônio). O casal vai ajudar Diego (Nicolas Prattes) em sua vingança contra o promotor Luis Felipe (Cássio Gabus Mendes). No entanto, o rapaz nem desconfia que Samsa e Débora têm segundas intenções além de prejudicar a autoridade.

Débora terá um papel importante no esquema ilegal comandado por Samsa. Para Barbara Reis, sua personagem "é um produto do meio". "A Débora é misteriosa, sensual, focada e não dá nenhuma informação desnecessária. Digamos que ela é de poucas palavras. Tudo que a Débora fala é o essencial. Ela não enrola e não dá meias voltas pra dizer ou chegar aonde quer. Sua fala tem segundas intenções. Ela é um produto do meio e, para sobreviver, agarrou a oportunidade que lhe foi dada", analisa a atriz.

Na sinopse do folhetim, Débora é descrita como uma "mulher fatal". Barbara revela está adorando essa faceta da personagem e que, na vida real, sabe dosar seu lado mais calmo com seu lado mais sedutor. "Tenho e muito (um lado mulher fatal). Mas também tenho meu lado mais pleno e calmo. Eu sou equilibrada com os meus 'poderes' . Até porque não somos uma única coisa, mudamos o tempo todo. Mas adoro ativar meu 'mood' poderosa", se diverte a atriz, que precisou passar por uma mudança no visual para o papel.

"Essa parte é a mais legal. Meu corpo e meu cabelo só me pertencem nas férias. Mas acho que essa foi a transformação que mais me deixou satisfeita. Eu nunca tinha pintado meu cabelo na vida. Está sendo muito legal estar com os fios iluminados", comemora.

A atriz também conta como foi seu processo de criação da personagem e revela que não se inspirou em ninguém em específico para o papel. “Meu processo é mais íntimo. Busco, em trabalho sensorial, construir um passado dessa personagem, e o inconsciente manda muitas informações pra essa construção. É um trabalho de pesquisa bem pessoal”, garante.

Parceria

Em "Todas as Flores", Barbara reencontra Cássio Gabus Mendes, com quem também já contracenou em "Éramos Seis". "Nosso encontro aqui é bem diferente. Enquanto em ‘Éramos Seis’ (o encontro) era embalado pelo amor e perdão, aqui, Débora quer de todas formas acabar com a vida do Luis Felipe, em seu plano de vingança. É demais trabalhar com Cássio”, garante a atriz, que também só tem elogios para seus outros parceiros de cena, como Ângelo Antônio e Nicolas Prattes.

“Nicolas é um ator maravilhoso, adoro fazer cenas com ele. Ele surpreende, traz elementos que me dão frescor, me deixam viva, e isso é muito bom para as nossas cenas. O Ângelo foi uma surpresa e tanto, nos demos muito bem em cena, a escuta foi muito prazerosa”, afirma.

Vilã

Barbara está feliz da vida por interpretar uma vilã do autor João Emanuel Carneiro, que já criou as icônicas Carminha (Adriana Esteves), de “Avenida Brasil”, e Flora (Patrícia Pillar), de “A Favorita”.

“A Débora é diferente de todas que fiz. Ela mostra um lado diferente meu: do poder e da sensualidade, que não tinha sido explorado em outras personagens. A começar pelo figurino que é lindo e sensual”, diz.

“A cada página lida, uma surpresa, um gancho melhor que o outro, e sendo uma vilã do João Emanuel Carneiro, eu estou muito feliz. Fazer parte de um projeto que fará história, é realmente ter muita sorte. Mas nós acreditávamos muito nesse sucesso”, completa.