Luis Miranda e Vilma Melo como Eraldo e Olímpia em Encantado’s. - SERGIO ZALIS / TV Globo

Publicado 08/11/2022 15:42 | Atualizado 08/11/2022 16:07

Rio - A série "Encantado's" já tem data de estreia para chegar ao Globoplay: dia 18 de novembro. A atração retrata a vida de dois irmãos, Olimpia (Vilma Melo) e Eraldo (Luis Miranda), que aos 50 anos precisam lidar com a morte do pai gerenciando um local que durante o dia é o supermercado do bairro e a noite vira a escola de samba Joia do Encantado.

Leandro Ramos é Ceroto em Encantado´s, novo Original Globoplay que estreia no dia 18 na plataforma. É o braço direito do bicheiro Madurão (Tony Ramos). Age como um soldado leal e está sempre disposto a colocar em prática os planos ambiciosos e nada honestos de seu chefe que sonha em comprar o empreendimento familiar de Olímpia e Eraldo para construie seu próprio cassino clandestino. Ceroto acredita ser o seu sucessor natural. É doido por Crystal (Ludmillah Anjos) e, vez ou outra, dá umas investidas nela, mas a estoquista e rainha de bateria não dá bola para ele.

A obra foi dirigida por Henrique Sauer e criada por Renata Andrade e Thais Pontes, que assinam juntas seu primeiro trabalho, fruto da oficina de humor para roteiristas negros realizada pela Globo em 2018, escrita em parceria com Chico Mattoso e Antonio Prata (responsáveis pela redação final).