William Bonner pede desculpas no Jornal Nacional - Reprodução de vídeo / TV Globo

William Bonner pede desculpas no Jornal NacionalReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 09/11/2022 10:16 | Atualizado 09/11/2022 10:20

Rio - William Bonner, de 58 anos, pediu desculpas ao público após utilizar o termo 'esquizofrenia' de maneira pejorativa durante a cobertura do segundo turno das eleições presidenciais no fim do mês passado. No "Jornal Nacional", da TV Globo, desta terça-feira, o apresentador se retratou pelo erro e exibiu uma reportagem sobre a doença que afeta o cérebro.

fotogaleria

"Alguns dias atrás, no domingo do segundo turno da eleição, eu, por ignorância, usei a palavra esquizofrenia como se fosse sinônimo para uma explicação confusa que eu tentei fazer. Felizmente, eu fui alertado para o erro. Essa reportagem é uma forma de me retratar pelo meu erro pessoal e também a nossa maneira de ajudar a combater a falta de informação", disse Bonner.

.@realwbonner fala sobre uso errado da palavra esquizofrenia durante o domingo (30) do 2º turno da eleição. pic.twitter.com/DJ7OEQqGCR — Jornal Nacional (@jornalnacional) November 8, 2022

Os internautas elogiaram a atitude do jornalista. "Parabéns, William Bonner pela atitude de retratação. Errar é humano, reconhecer e admitir o erro é divino", disse um usuário do Twitter. "Boa atitude em se retratar! Humildade em admitir o erro e sabedoria em levantar essa pauta tão importante!", afirmou outro. "Parabéns pela postura", comentou uma terceira pessoa.

Durante a cobertura do segundo turno das eleições, no último dia 30, o jornalista errou ao dizer para à Renata Lo Prete que o DataFolha apresentou mais um dado de Governador eleito em um estado. Logo depois, ele tentou contornar a situação. "Não é que minha esquizofrenia tenha chegado a esse ponto. Me disseram uma coisa no ponto, que tínhamos uma informação nova", afirmou Bonner na ocasião.