Deolane Bezerra e Bárbara Borges protagonizam briga ao vivo em ’A Fazenda 14’ - Reprodução / Play Plus

Deolane Bezerra e Bárbara Borges protagonizam briga ao vivo em ’A Fazenda 14’Reprodução / Play Plus

Publicado 09/11/2022 11:21 | Atualizado 09/11/2022 11:25

Rio - Deolane Bezerra e Bárbara Borges protagonizaram uma briga ao vivo durante a formação da roça em "A Fazenda 14", na madrugada desta quarta-feira. Na ocasião, a advogada se estressou ao ser alfinetada pela ex-atriz global, que foi colocada na roça pela fazendeira da semana, Bia Miranda.

"Para mim não é nenhuma novidade vindo isso da Bia, fica muito claro a manipulação, o jogo dela está todo junto com o da Deolane", iniciou a artista. "Quanto ao meu posicionamento, sobre Deolane e maloqueira, quem falou foi ela, saiu da boca dela que ela tinha esse jeito maloqueiro, porque ela desenvolveu esse método para lidar com os clientes", desabafou Bárbara, que minutos antes, foi acusada de ser preconceituosa pela neta de Gretchen.

Irritada com a fala da rival, Deolane rebateu, afirmando que Bárbara não teria sequer uma carreira artística. "Tenho orgulho da minha profissão, sou atuante e se eu quiser agora abrir minha carteira de clientes tem fila, diferente de você. […] Você nunca foi a artista principal, sempre a coadjuvante", disparou a advogada.

Em setembro, durante uma crise de choro, Bárbara Borges havia contado aos outros peões que enfrentou um quadro de depressão por não conseguir arrumar um emprego no ramo da atuação após se divorciar. "Eu não conseguia nenhum trabalho, com dois filhos, pós-separação, perdi grana e internet nunca foi o meu forte [..] sempre foi um esforço muito grande. Minha fonte de renda era atriz. Mexeu com a minha cabeça", disse a artista, que logo depois falou sobre seus planos futuros. "O que eu quero é trabalhar. Eu amo atuar", afirmou na época.