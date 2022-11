Juliette vai fazer parte da banda do ’Saia Justa’ - Kelly Fuzaro / Divulgação

Publicado 10/11/2022 11:39 | Atualizado 10/11/2022 11:43

Rio - A temporada de verão do "Saia Justa 2023", do GNT, contará com um reforço em seu elenco. Juliette vai liderar a banda do "Saia" em um cenário inspirado nas noites da estação. Além de comandar o quadro musical do programa, a cantora paraibana também vai participar dos debates.

Outra novidade da edição é o troca-troca de apresentadores. A cada episódio, o tradicional sofá passa a ser ocupado também por dois apresentadores do "Papo de Segunda", ao lado de duas integrantes do "Saia". A edição, que contará com cinco episódios, tem estreia marcada para janeiro.

“Para mim é um prazer enorme fazer parte de um programa que sempre admirei e admiro, ao lado de mulheres tão incríveis e que trazem para pauta temas tão importantes, de um jeito leve e inteligente”, comenta Juliette.