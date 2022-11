Tiago Leifert volta à Globo para narrar jogos da Copa - Reprodução

Publicado 10/11/2022 17:51 | Atualizado 10/11/2022 17:57

Rio - Tiago Leifert está de volta à TV Globo após quase um ano do fim de seu contrato com a emissora. O jornalista retorna para fazer parte da equipe de transmissão dos jogos da Copa do Mundo de 2022 no Globoplay, no sportv e no ge. Segundo o Gshow, durante uma live interna com os profissionais que irão cobrir o mundial, o apresentador contou como está feliz.

“Primeiro queria compartilhar a minha alegria de estar de volta à Globo para fazer mais uma Copa do Mundo. É minha quarta Copa seguida. Decidi fazer jornalismo esportivo em 1994, quando eu tinha 14 anos, por causa de uma Copa do Mundo que foi a Copa de 94. A Copa é muito importante para mim, para a minha carreira e para a minha vida! Poder trabalhar de novo numa Copa é uma honra enorme!”, disse ele.

Tiago irá narrar uma partida por dia durante a competição que será disputada no Catar de 21 de novembro a 18 dezembro.