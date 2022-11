Alex Gallete e Deborah Albuquerque são eliminados de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 11/11/2022 07:49

Rio - Alex Gallete e Deborah Albuquerque foram os eliminados de "A Fazenda 14", na noite desta quinta-feira. O apresentador foi o menos votado e teve apenas 11% dos votos para continuar no programa. Deborah ficou com 23,19%. A influenciadora digital Ruivinha de Marte e a funkeira Moranguinho continuaram no reality show com, respectivamente, 23,95% e 41,86% dos votos.

Ruivinha se emocionou ao descobrir que havia escapado da roça. Alex e Deborah também se emocionaram com a notícia de que foram eliminados. "Acabou meu sonho", disse a ex-peoa. Já Alex disse que não acreditava que passaria por tudo que passou no programa.

"É como eu tenho falado desde o início. Eu achava que era impossível viver isso aqui. Além de ser difícil, eu achava impossível estar aqui um dia e se tornou realidade. Eu me entreguei, estava disposto. Vou levar amigos e uma experiência incrível comigo", disse.

Ainda chorando muito, Deborah afirmou que agora vai torcer pela Ruivinha de Marte.

Cabine de Descompressão

Após a eliminação, Deborah e Alex conversaram com Lucas Selfie na Cabine de Descompressão. Os dois fizeram muitas críticas a Pétala Barreiros. "Eu via na Pétala algo que agora eu não vejo. Hoje eu vejo ela como um fake total. Aliás, salve Livia Andrade. A Pétala é uma das piores pessoas que eu já conheci", disse Deborah, resgatando a rivalidade de Pétala com Lívia.

"A Lívia Andrade falou que o Brasil ia conhecer a Pétala... Essa é uma mulher camuflada, hein", concordou Alex. Deborah continuou: "Antes de eu entrar no reality, o Bruno [marido] falou: 'Quando você estiver triste, a Pétala parece ser uma menina legal'. Tanto que muita gente falou que ela seria 'planta' — por conta da aparência, da voz, da história triste. Eu até achava que a Lívia era a culpada".

A confusão entre Pétala Barreiros e Lívia Andrade começou quando a apresentadora começou a se relacionar com o ex-marido de Pétala, Marcos Araújo.