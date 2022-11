Carlos Alberto Sardenberg deixa a TV Globo - Reprodução

Publicado 11/11/2022 08:45

Rio - O jornalista Carlos Alberto Sardenberg, de 75 anos, se emocionou durante sua despedida do programa "Em Pauta", da Globonews, nesta quinta-feira. Comentarista de política e economia, ele também atuava no "Jornal da Globo" e anunciou que vai deixar a emissora.

"Minha carreira é dividida pela metade. Metade na imprensa escrita e metade na imprensa televisiva. Foi muito especial trabalhar na Globo e na CBN, você ganha respeito porque a emissora me deu ampla liberdade de trabalho. Eu conheci colegas excepcionais", disse Sardenberg, que pegou um lenço para conter as lágrimas.

O jornalista explicou que tomou a decisão para curtir mais a família. "Eu negociei, foi uma coisa planejada. E resolvi me afastar da televisão, é uma aposentadoria parcial. Tenho que cuidar mais dos filhos, dos netos e curtir mais a vida", afirmou.

Carlos Alberto Sardenberg começou na Globonews em 1998, mas só fez sua estreia na TV aberta em 2006. Na ocasião, ele foi convidado por Erik Bretas, então diretor-chefe do "Jornal da Globo", para assumir a coluna de economia do noticiário. Sardenberg não estará mais na TV, mas continuará no grupo Globo por meio da CBN e do jornal impresso.