Top 10 participantes de ’A Fazenda 14’ - Reprodução

Publicado 14/11/2022 07:00

Rio - Com a eliminação de Deborah Albuquerque e Alex Gallete na última quinta-feira, o reality show "A Fazenda 14", da RecordTV, chegou ao seu top 10. André Marinho, Bárbara Borges, Bia Miranda, Deolane Bezerra, Ellen Cardoso, Iran Malfitano, Kerline Cardoso, Pelé Milflows, Pétala Barreiros e Ruivinha de Marte são os peões que seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. A final do programa está programada para acontecer no dia 15 de dezembro.

Dois meses após sua estreia, que aconteceu em 13 de setembro, muita água já rolou na sede de "A Fazenda", em Itapecerica da Serra, em São Paulo. Apesar de todas as edições do reality show rural já terem como característica principal os desentendimentos entre os participantes, o elenco deste ano pesou um pouco a mão nos barracos. Os peões se dividiram em dois grupos, que não fazem outra coisa a não ser discutir. O reality já teve participante cuspindo nos adversários e a expulsão de Shayan e Tiago Ramos, depois que eles se agrediram ao vivo.

Recentemente, a gravação do programa "Celeiro da Justiça", apresentado por Lucas Selfie, em que os participantes eliminados são julgados por um "tribunal rural" terminou em pancadaria. Vini Buttel e o ex-Power Couple Hadballa, que era um dos convidados da atração, trocaram socos e o caso terminou com Hadballa registrando queixa contra Vini na delegacia. O fato é que até dezembro é bem provável que os participantes ainda se digladiem mais.

Saiba mais sobre o TOP 10 de 'A Fazenda 14':

André Marinho: O ex-participante do Br'oz até possui alguns amigos no Grupo B, mas na verdade faz parte do time liderado por Deolane Bezerra, o grupo A. O participante corre risco, já que Iran Malfitano e Bárbara Borges já perceberam que sua lealdade está com a advogada. "Ele escolheu o ‘grupo A’ e é isso. Colocou acima da amizade o grupo que ele escolheu", disse Bárbara recentemente.

Bárbara Borges: Integrante do grupo B, a atriz se tornou uma das principais rivais de Deolane Bezerra no jogo. Com a saída de Deborah, Bárbara se desesperou e afirmou ter medo de estar sendo vista como a vilã do programa. "Todo mundo com quem eu estou batendo de frente está voltando. Eu não tinha embate com o Vini e o Lucas. Mas tipo, a Pétala, a Deolane, a Moranguinho, que ficam falando coisas de mim, eu tenho (embate). E todas elas voltam", lamentou. Apesar disso, Bárbara é uma forte candidata ao prêmio, ao lado de sua rival, Deolane.

Bia Miranda: Neta da cantora Gretchen, Bia Miranda faz parte do grupo A. Ela é uma das participantes mais esquentadinhas do reality show e frequentemente se mete em confusões. Recentemente, a jovem demonstrou preocupação com sua imagem fora do reality show. "Sinceramente? Eu acho que estou horrível lá fora. Canceladíssima", disse.

Deolane Bezerra: Participante mais polêmica e uma das favoritas a levar o prêmio, Deolane é daquelas pessoas do tipo "ame ou odeie". A viúva de MC Kevin tem uma forte torcida na internet, mas seu jeito bruto também costuma trazer muitos desafetos para ela. Tem como sua principal aliada a influenciadora Pétala Barreiros.

Ellen Cardoso: A funkeira Ellen Cardoso, mais conhecida como Moranguinho, faz parte do grupo A, formado pelos admiradores de Deolane Bezerra. Naldo, marido da dançarina, já tentou invadir a sede do reality com um helicóptero para mandar uma mensagem para ela, o que rendeu uma repreensão da apresentadora Adriane Galisteu ao vivo. Recentemente, Moranguinho protagonizou uma briga feira com Bárbara Borges. Ela também se desentendeu MC Créu, que estava no Paiol e não chegou a entrar na sede do reality.

Iran Malfitano: O ator Iran Malfitano faz parte do grupo B, formado pelos rivais de Deolane Bezerra. O artista deu o que falar fora do confinamento por conta de declarações polêmicas sobre estupro e também por dizer que bate na filha de 11 anos como uma forma de educá-la.

Kerline Cardoso: A ex-BBB Kerline Cardoso não tem lá muita sorte em realities. Primeira eliminada do "BBB 21", Kerline entrou em uma das edições mais conturbadas de "A Fazenda". Durante o confinamento rural, se envolveu com Shayan, que foi expulso. Ainda não foi para a roça nenhuma vez e também nunca venceu nenhuma prova do "Fazendeiro".

Pelé Milflows: Pelé é integrante do grupo B. Recentemente, causou polêmica ao pedir para Bia Miranda, do grupo A, não votar nele na roça e indicar Babi, que faz parte do seu grupo. Bia realmente indicou a atriz. Com isso, Pelé ainda não disputou nenhuma vez a permanência no reality, já que da outra vez em que foi para a roça venceu a prova do "Fazendeiro".

Pétala Barreiros: Pétala é uma das principais aliadas de Deolane Bezerra no reality show. A participante já chegou a tocar o sino para desistir do programa, mas acabou mudando de ideia. Assim como Deolane, Pétala é muito criticada pelos participantes do grupo B. Ao ser eliminada, Deborah Albuquerque detonou a peoa. "Eu via na Pétala algo que agora eu não vejo. Hoje eu vejo ela como um fake total. A Pétala é uma das piores pessoas que eu já conheci", disse.

Ruivinha de Marte: Com uma trajetória discreta, a TikToker Ruivinha de Marte quase foi eliminada na última roça. A diferença entre ela e Deborah Albuquerque foi de menos de 1% dos votos.