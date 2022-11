Milton Cunha comanda o programa Seleção do Samba - Divulgação / TV Globo

Publicado 11/11/2022 16:01 | Atualizado 11/11/2022 16:09

Rio - O programa "Seleção do Samba" estará de volta neste sábado, 12, sob o comando de Milton Cunha. A atração ganhou um novo formato e contará histórias de personagens ligados às agremiações, promoverá entrevistas com carnavalescos.

“Eu estou adorando apresentar e costurar todas essas cenas. Carnavalesco falando, chama compositor, chama personagem, é uma loucura! É um vai e vem enorme. Apresentar esse programa é a coroação da minha carreira, do meu esforço como comentarista. Estou muito feliz e empenhado ao máximo de passar essa minha admiração pelos artistas do samba para o público”, festeja Milton Cunha.



A partir deste sábado, três programas se debruçam sobre as escolhas de samba-enredo das 12 agremiações do grupo especial do carnaval fluminense. Em seguida, a partir de 3 de dezembro, o público assiste nas noites de sábado à celebração das 14 escolas do grupo especial paulista.



No próximo sábado, o público vai acompanhar as histórias e sambas da Vila Isabel, Paraíso do Tuiuti, Salgueiro e Portela. Pela Vila, o intérprete Gera, o ex-diretor de Harmonia Alair dos Santos e a diretora do departamento cultural Nathalia Sarro dão seus depoimentos sobre a escola.

Na Paraíso do Tuiuti, Mayara Lima, nova rainha de bateria, teve sua coroação acompanhada pelo programa, que também homenageia Jorge Honorato, presidente de honra e da Velha Guarda, e o intérprete Hudson Luiz. “A emoção de estar à frente de uma bateria é única, a minha coroação foi a realização de um sonho. Estou muito feliz e muito realizada, feliz em poder ser uma representante de comunidade”, lembra a nova rainha de bateria.



Em seguida, pelo Salgueiro, João Vitor, diretor de bateria, Tia Glorinha, que comanda a ala das baianas, e Nilda Salgueiro, presidente da ala dos compositores, falam de sua relação visceral com a escola. E na centenária Portela, os personagens ouvidos são o intérprete Rafael Faustino, Nilce Fran, diretora artística, e o baluarte Jerônymo da Portela.



"Seleção do Samba" vai ao ar aos sábados, a partir do dia 12 de novembro, após o "Altas Horas".