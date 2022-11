Roberto Cabrini entrevista Roberto Justus - Divulgação / Record TV

Roberto Cabrini entrevista Roberto JustusDivulgação / Record TV

Publicado 12/11/2022 09:30 | Atualizado 12/11/2022 09:35

Rio - Roberto Justus, de 67 anos, falou sobre o diagnóstico de câncer na bexiga em entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, que será exibida no "Câmera Record", neste domingo, na Record TV. O apresentador abriu o coração e contou como reagiu a notícia da doença. "Pra mim foi um baque, foi difícil...Mas eu, menos de quarenta e oito horas (depois), já dei um reset na minha cabeça e falei: 'Vamos lutar'?", afirmou.

Em seu 'melhor momento' da vida, o empresário ainda citou seu maior temor. "Eu tenho um inimigo dentro de mim que ameaça acabar com uma coisa que eu amo, que é a minha vida. Amo estar do lado das pessoas que eu amo. Eu quero estar com eles. Eu não quero deixar minha pequenininha. Ela tem dois anos. A outra tem treze. Mesmo os mais velhos já viveram mais tempo comigo, mas também quero estar do lado deles".

Roberto é casado com Ana Paula Siebert e os dois são papais de Vicky. Além da pequena, Roberto tem mais quatro filhos, Rafaella Justus, fruto de sua união com Ticiane Pinheiro, Luiza, Fabiana e Ricardo, de relacionamentos anteriores.

O empresário contou para os internautas que foi diagnosticado com câncer na bexiga no último domingo. Segundo ele, a descoberta da doença aconteceu durante o check-up anual. "Descobri um divertículo na bexiga, um cisto que tinha uma coisa sólida dentro. Dr. Gustavo Caserta Lemos, meu urologista, aliás, médico fantástico, resolveu que tínhamos que operar imediatamente, que podia ser um tumor maligno. Saberíamos isso só quando operássemos. Operamos, abrimos e descobrimos que era mesmo. Então, eu tinha um câncer de bexiga invasivo, só que foi tirado a tempo", afirmou.

Apesar de ter retirado o tumor, Justus precisará passar por quimioterapia. "O Dr. Fernando Maluf disse que eu vou fazer um tratamento preventivo pra evitar que alguma célula [cancerígena] tenha escapado pro meu organismo. Fiz ontem um exame geral e não apareceu nada, estou limpo. Porém, pode ter escapado do exame. Então vou fazer uma quimioterapia preventiva durante 12 semanas, apenas 8 sessões. Isso é muito importante pra eliminar qualquer risco e poder garantir uma cura duradoura", revelou.