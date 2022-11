Paolla Oliveira desmente boatos de gravidez - Reprodução de vídeo / TV Globo

Paolla Oliveira desmente boatos de gravidezReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 12/11/2022 14:14 | Atualizado 12/11/2022 14:15

Rio - Paolla Oliveira, de 40 anos, falou sobre os rumores de gravidez no ''É de Casa", da TV Globo, neste sábado. Os boatos começaram, na última semana, após a atriz publicar uma foto e escrever na legenda: 'Nossa sementinha está crescendo'. Não demorou muito para os internautas especularem que a artista estaria esperando o primeiro filho com Diogo Nogueira.

fotogaleria

"Pai, não é isso! Negócio de sementinha, esquece isso. Por enquanto não. Mas foi divertido, vai?”, comentou Paolla. A sementinha citada pela atriz, na verdade, era de cevada. A postagem se tratava de uma propaganda de uma marca de cerveja.

Atualmente, a artista está no ar como uma das protagonistas da novela "Cara e Coragem", da TV Globo. No folhetim, ela interpreta a dublê Pat, que vive par romântico com Moa (Marcelo Serrado).