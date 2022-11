Ao ’Fantástico’, Yasmin Brunet diz que chorou por dias após acusação de envolvimento em gráfico humano - Reprodução / Globoplay

Publicado 14/11/2022 08:52 | Atualizado 14/11/2022 09:02

Rio - Yasmin Brunet, de 34 anos, afirmou que chorou durante vários dias após ser acusada pelas influencers Kat Torres, Letícia Maia e Desirrê Freitas, de envolvimento com o tráfico humano nos Estados Unidos. Em entrevista ao programa "Fantástico", a filha de Luiza Brunet ratificou que as acusações são falsas e admitiu temer os danos que isso poderia causar em sua reputação.

Durante o bate-papo, Yasmin explicou que a confusão começou quando decidiu assistir e comentar uma live de Letícia Maia, que havia ganhado visibilidade na web após os pais afirmarem que a jovem estaria presa em um cativeiro. "Eu achei a forma que ela estava falando estranha, no mínimo. Eu falei: 'Letícia, todo mundo que está aqui na live está preocupado com você. A gente quer saber se você está bem', contou a atriz.

Yasmin contou que após seu comentário, as três mulheres, que atualmente estão presas nos Estados Unidos, se uniram para envolver seu nome em um suposto esquema de tráfico de pessoas. "Eu devo ter ficado uns quatro, cinco dias de cama, chorando, desesperada. Eu achei que eu nunca conseguiria limpar meu nome", desabafou a artista.

Em meados de outubro, a mineira Letícia Maia, de 21 anos, fez um vídeo acusando Yasmin de fazer parte de um esquema de tráfico humano e prostituição nos Estados Unidos. Na ocasião, a jovem ainda afirmou que havia conseguido fugir do cativeiro de Yasmin e estaria tentando resgatar uma amiga, chamada Desirrê.

O perfil de Leticia havia ganhado visibilidade na web quando seus pais, moradores de Perdões, no Sul de Minas, fizeram denúncias afirmando que a jovem tinha sido vítima da influenciadora digital Kat Torres, também conhecida como Kate A Luz. Após as queixas dos pais de Letícia, surgiram nas redes sociais diversos relatos sobre o comportamento estranho da influenciadora e especulações de que outra garota, a Desirrê, também estaria desaparecida após se envolver com ela.