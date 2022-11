Sheron Menezzes protagonizará ’Vai na Fé’, nova novela da Rede Globo - Globo / João Miguel Júnior

Sheron Menezzes protagonizará ’Vai na Fé’, nova novela da Rede GloboGlobo / João Miguel Júnior

Publicado 14/11/2022 13:48

Rio - Sheron Menezzes será protagonista em "Vai na Fé", nova novela das 19h da Rede Globo. Na novela, ela viverá Sol, uma mulher guerreira, que trabalha vendendo quentinhas no Centro do Rio. A trama, criada por Rosane Svartman e dirigida por Paulo Silvestrini, substituirá "Cara e Coragem" e tem estreia prevista para janeiro de 2023.

fotogaleria

Na obra, Sol é como milhões de brasileiros que sonham, lutam e correm atrás e sua trajetória é responsável por dar tom ao enredo da novela. "Temos uma história cheia de conflitos, humor, romance, e que trata de temas contemporâneos que atravessam a vida de todos os personagens: desde os mais jovens aos mais vividos. São dramas que devem entreter, emocionar, fazer a gente torcer e pensar. Nessa novela, temos personagens que acertam e erram, aprendem e erram de novo, mesmo tentando acertar... São personagens humanos, imperfeitos, como nós. E a obra fala da esperança, da fé e de seguir em frente mesmo em meio às adversidades, acreditando num futuro melhor", define a autora Rosane Svartman.



A batalha diária de Sol é acompanhada pela família, formada pela mãe Marlene (Elisa Lucinda), o marido Carlão (Che Moais) e as filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), a primeira universitária dessa família multigeracional. Desde criança, a vendedora de quentinhas canta no Coral da igreja, e na juventude, sem que os pais soubessem, ela também frequentava alguns bailes funks e era conhecida como a "princesa do baile". Hoje, após lidar com dificuldades financeiras em decorrência ao desemprego do marido, o acaso faz com que Sol retorne aos palcos.



Sol recebe um convite para trabalhar com Lui Lorenzo (José Loreto), um cantor pop e conquistador, a fim de formar uma parceria. Esta reviravolta na vida da protagonista faz com que ela reencontre Benjamin (Samuel de Assis), sua paixão na juventude, e Theo (Emilio Dantas), de quem guarda más lembranças. Casado com Clara (Regiane Alves), Théo é um empresário de sucesso que esconde negócios escusos, sem que ninguém desconfie. Já Ben se casou com Lumiar (Carolina Dieckmann) e juntos construíram uma vida profissional bem-sucedida como advogados criminalistas.

O diretor artístico da novela, Paulo Silverstrini, conta que a obra apresentará os conflitos de diferentes gerações e camadas socioculturais, dentro da diversidade do Rio de Janeiro. "É uma novela carregada dessa positividade tão característica do povo brasileiro, dessa certeza de que o amanhã será melhor. O ambiente é essa cidade plural e misturada, onde as diferentes gerações, culturas e identidades sociais se confrontam e convivem, adequando expectativas e revendo valores", afirmou.



A trama também conta com a contribuição da escrita de Mário Viana, Pedro Alvarenga, Renata Corrêa, Renata Sofia e Sabrina Rosa. A produção é de Mariana Pinheiro e a direção de gênero é de José Luiz Villamarim.