Alex Gallete acusou Deborah Albuquerque de tenta invadir seu camarim - Reprodução/Instagram

Publicado 16/11/2022 17:10

Rio - Antes aliados em "A Fazenda 14", Deborah Albuquerque e Alex Gallete protagonizaram uma confusão nos bastidores de uma gravação para o "Hoje em Dia", da TV Record. O ex-peão acusou a influenciadora de tentar invadir seu camarim junto do marido, Bruno Salomão.

"Infelizmente estou vindo contar uma coisa não tão legal para vocês. Eu não iria falar nada, mas como já está saindo em todas as páginas, vim dar a minha versão dos fatos. Após a minha participação no programa 'Hoje em Dia', a participante Deborah - em mais uma tentativa desesperada de aparecer - quis invadir o meu camarim para me agredir. Meu assessor filmou tudo e, como vocês podem ver no vídeo, os produtores da Record tentam impedir sua entrada. Com isso a Deborah só mostra o que eu disse dentro do jogo e na cara dela após a eliminação: tudo tem que ser sobre ela. Mas comigo não!", contou.