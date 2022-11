Clima quente! Lucy Alves e Rômulo Estrela gravam cenas de 'Travessia' em praia do Rio

Rio - Mimos para os fãs do casal Brisoto! Lucy Alves e Rômulo Estrela gravaram nesta quarta-feira (16) cenas quentes de "Travessia" na praia da Reserva, na Zona Oeste do Rio. Nos próximos capítulos da trama, Brisa engatará um romance com Oto após descartar uma reconciliação com o ex-noivo Ari, interpretado por Chay Suede.

O tempo nublado na Cidade Maravilhosa não atrapalhou as gravações do início do romance tão aguardado pelos telespectadores da novela de Gloria Perez. Nas cenas, os atores ainda aproveitaram um banho de mar.

