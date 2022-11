André Marinho e Deolane Bezerra discutem ao vivo em ’A Fazenda 14’ - Reprodução

André Marinho e Deolane Bezerra discutem ao vivo em ’A Fazenda 14’Reprodução

Publicado 17/11/2022 07:50

Rio - André Marinho e Deolane Bezerra tiveram uma discussão acalorada, ao vivo, durante a edição desta quarta-feira de "A Fazenda 14". O cantor tirou a viúva de MC Kevin do sério depois de dizer para a apresentadora Adriane Galisteu que agora joga sozinho e que criou o grupo C. "Traidor", berrou Deolane para André.

A advogada ainda acusou o cantor de querer colocar algum integrante do grupo A na roça para livrar Iran Malfitano. "Traidor, traidor. Queria colocar um de nós [na roça] para livrar seu amigo", esbravejou. A briga foi ficando cada vez mais acalorada, Deolane começou a xingar André e outros participantes precisaram se intrometer na confusão.

"Está achando que eu sou otária, caralh*?", gritou Deolane. Bia Miranda também se meteu na discussão e começou a brigar com André. "Você é otário, traidor", disse a advogada. "Ninguém me manda (sic), faço o que eu quero", rebateu André. "Palhaço", disparou Deolane. Em seguida, Deolane, André e Ruivinha de Marte desceram para fazer a prova do fazendeiro, que teve Deolane como campeã.

