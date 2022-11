Eric Faria empurra torcedor no Catar - Reprodução

Eric Faria empurra torcedor no CatarReprodução

Publicado 18/11/2022 10:18 | Atualizado 18/11/2022 10:28

Rio - O repórter Eric Faria, da TV Globo, que está no Catar para cobrir a Copa do Mundo, causou polêmica ao aparecer ao vivo no "Bom Dia Brasil" empurrando um homem que atrapalhou sua entrada no noticiário. Sem perceber que já estava no ar, Eric empurrou o torcedor. "Opa! Está tudo bem aí, Eric?", perguntou Ana Luiza Guimarães, ao perceber o que aconteceu. "Bom dia pra você. Ficou tudo bem aí? Que susto", completou a jornalista.

fotogaleria

A atitude de Eric deu o que falar nas redes sociais. Algumas pessoas acharam a situação engraçada, mas muitos internautas também criticaram a atitude agressiva do jornalista com o torcedor. "Achei deselegante", disse uma pessoa. "Só revidou. Eu advertiria apenas o torcedor mala, mas a Central do Apito recomenda amarelo para os dois para 'administrar o jogo'", brincou Antonio Tabet. "Não vou julgar o Eric Faria porque as vezes eu acordo com a paciência igual a dele", disse outra pessoa.

Achei deselegante da parte dele — W.Luiz Sousa (@wluizsousa) November 18, 2022

Eu acordei com esse humor do Éric Faria pic.twitter.com/lOFLaiTpPZ — Monike (@monikefilgueira) November 18, 2022

não vou julgar o eric faria pq as vezes eu acordo com a paciência igual a dele, e fico o dia inteiro tentando não revidar as coisas que fazem comigo pic.twitter.com/Kl9u5D32Y4 — Clara (@eepsoares) November 18, 2022

Existe um abismo entre Eric Faria e Márcio Canuto, o verdadeiro repórter do povo! pic.twitter.com/7eD3ptK27P — Trairagem (@TrairagemFC) November 18, 2022