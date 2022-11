Sétima temporada do 'Lady Night' chega ao Multishow no dia 21 de novembro, com Tatá Werneck no comando - Divulgação/Globo

Publicado 18/11/2022 22:33

Rio - Não é segredo que ela tem as melhores e mais geniais sacadas da televisão brasileira. E a partir do dia 21, às 23h15, Tata Werneck vai matar a saudade dos fãs de Lady Night com a estreia da sétima temporada do programa no Multishow. O 'late show' volta às telas do canal e marca o retorno da calorosa plateia, que contribui para o agito da atração na presença de um time ilustre de convidados. A produção é assinada pela Floresta.

Ao longo de 15 episódios, que serão exibidos de segunda a sexta, Tata promete deixar as noites do Multishow ainda mais divertidas nas famosas entrevistas sem filtro, que caíram nas graças do público. Entre jornalista, ex-bbbs, atores, cantores e comediantes, o quadro de convidados da edição será formado pelo big boss Boninho, o trio de milhões dos ex brothers Paulo André, Douglas Silva e Pedro Scooby, além de Sabrina Sato, Ferrugem, Lexa, Linn da Quebrada, Felipe Neto, Marcelo Adnet, Mateus Solano, Gkay, Tadeu Schmidt, Tony Ramos, Sônia Bridi, Fabio Porchat, Jão, Luciana Gimenez, Letícia Colin, Vitória Strada e Rafael Cardoso.



Logo na estreia, Sabrina Sato se junta à Tata e a risada é garantida! Ela se joga nos quadros fixos e personalizados da atração e rende bons memes ao tentar se comunicar com a apresentadora em inglês. Sabrina ainda confidencia. "Eu me arrumo até para levar a Zoe na escola, porque ela fala inglês lá. Aí já que eu não falo muito bem inglês, eu falo: deixa pelo menos eu ir arrumada, né?" finaliza aos risos.

A temporada conta com os quadros fixos que são figurinha carimbada na atração. O famoso Entrevista Com Especialista está de volta, além do Meu Programa Minhas Regras, Fala Junto, Roleta de Gêneros e o Respondendo Haters, queridinho dos convidados na edição.