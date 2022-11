Porta atingiu a cabeça de Mafalda Diamond - Reprodução/Twitter

Porta atingiu a cabeça de Mafalda DiamondReprodução/Twitter

Publicado 19/11/2022 21:14 | Atualizado 19/11/2022 21:20

Rio - Um acidente ocorrido no "Big Brother Portugal" neste sábado virou assunto entre os internautas. Uma porta soltou do cenário e caiu na cabeça de uma das participantes. Os concorrentes do reality show ouviram os gritos de Mafalda Diamond e correram para socorrer a colega de confinamento.

fotogaleria Com a movimentação dos participantes após o ocorrido, a emissora que transmite o programa (TVI) mudou os sinais de todas as câmeras para uma conversa na área externa da casa.

A equipe de Mafalda Diamond se manifestou sobre o acidente. "Informamos que a família está em contato com a produção e tudo está sendo feito para assegurar e garantir o bem estar e a saúde de Mafalda. Agradecemos à todos pela preocupação", escreveu.

A produtora responsável pelo reality show também comentou o ocorrido. "Em virtude do incidente registado na casa do Big Brother, a Endemol Portugal vem por este meio informar que foram realizados todos os procedimentos necessários para assegurar o bem estar da concorrente Mafalda Diamond. Foram efetuados exames médicos de modo a garantir a integridade física da concorrente. Nos próximos dias, a mesma terá o acompanhamento indicado pelos médicos."