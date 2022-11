Moranguinho ainda não digeriu retorno de André Marinho da roça - Reprodução/Playplus

Publicado 19/11/2022 21:59

Rio - Moranguinho passou o sábado reflexiva em "A Fazenda 14". A mulher de Naldo Benny parece não ter aceitado bem o retorno de André Marinho da berlinda. Os ex-aliados protagonizaram um barraco na última roça após a dançarina não salvar o cantor no resta um, o que culminou na estreia do peão no banquinho de eliminação.

fotogaleria Em desabafo com Deolane e Pétala, Moranguinho detonou o ex-aliado. "Está querendo enganar até o público, não basta a gente. Não estou nem aguentando olhar na cara deles", afirmou. A peoa se referia a André e Iran, amigo de longa data do marido de Drika Marinho.

"Sabe quando a gente vai ver que ele é grupo B? Na votação", opinou Pétala. "Estou com um nó na garganta. Vontade de sair quebrando tudo", falou Moranguinho. "Quando eu começar a disparar a metralhadora de palavras...", disparou Deolane.