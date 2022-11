Internautas comemoraram primeiro beijo de Oto e Brisa em 'Travessia' - Reprodução/TV Globo

Publicado 20/11/2022 11:31 | Atualizado 20/11/2022 11:35

Rio - Depois de longa espera dos telespectadores, Brisa (Lucy Alves) e Oto (Romulo Estrela) se beijaram pela primeira vez no capítulo de "Travessia" que foi ao ar, neste sábado, na TV Globo. Os protagonistas da novela escrita por Gloria Perez dividiram um momento romântico nos momentos finais do episódio, ao som do clássico "Evidências", na voz de Roberto Carlos, em regravação para a trilha sonora da novela.

Sofrendo por estar separada do filho, Tonho, Brisa encontrou com Vandami (Raul Gazolla) enquanto caminhava pelas ruas de Vila Isabel, no Rio. "Conta com a gente e com Oto também... Aquele cara é muito gente boa, você não perguntou, mas... se quiser achar ele...", iniciou o professor de academia, antes da mocinha interromper: "Quero não". Ainda assim, ele deu o endereço onde a jovem encontrou Oto.

Nas redes sociais, fãs da novela se animaram com capítulo que também foi marcado pelas cenas pra lá de quentes entre Talita (Dandara Mariana) e Gil (Rafael Losso). A reconciliação entre os dois encerrou a breve separação que aconteceu após ela desvendar a ligação entre Ari (Chay Suede) e Dante (Marcos Caruso).

Confira:

