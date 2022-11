Rodrigo Faro se desculpa com André Marinho após atitude racista de produção do programa ’Hora Faro’ - Reprodução / Instagram

Rodrigo Faro se desculpa com André Marinho após atitude racista de produção do programa ’Hora Faro’Reprodução / Instagram

Publicado 21/11/2022 11:06

Rio - Rodrigo Faro aproveitou o Dia da Consciência Negra para trazer uma reflexão acerca da discriminação racial ao "Hora Faro" de domingo. Durante o programa, o apresentador pediu desculpas ao cantor André Marinho e sua família por uma atitude racista cometida pela equipe da atração, que usou o quadro de um homem escravizado para representar o artista em "A Fazenda 14". A obra em questão O era "O Lavrador de Café", de Cândido Portinari, responsável por retratar o trabalho braçal em lavouras.

"Eu quero pedir desculpas a André Marinho e a todas as pessoas que se sentiram ofendidas na dinâmica da semana passada, aquela dinâmica onde alguns peões representaram algumas obras famosas da nossa história", iniciou Faro. "Nós escolhemos uma obra célebre de Candido Portinari, chamada O Lavrador de Café. Essa obra retrata a realidade da época quando o café era produzido em larga escala pelas mãos do trabalhador rural brasileiro, na obra representador por um homem preto", contou.

Em seguida, o apresentador admitiu que só percebeu a problemática da associação após a repercussão negativa do público. "Como citado no site do MASP: 'As simbologias e leituras que revestem a representação dessa obra, elas são ambíguas'", disse ele, completando: "Nós entendemos o motivo real da atividade ter sido lida por algumas pessoas como um ato de conotação racista, mesmo não sendo esta a intenção da nossa equipe. Nós compreendemos as razões de todos os que se sentiram ofendidos. Nós lamentamos e nos desculpamos pela falta de bom senso em escolher justamente o André para representar a obra citada", finalizou Faro.

Após a retratação, a equipe de André se pronunciou sobre o caso através do perfil oficial do cantor no Instagram. "Dia da Consciência Negra, hoje é um dia de reflexão. Agradecemos a postura e o pedido de desculpas do apresentador Rodrigo Faro e de toda sua equipe pela dinâmica que aconteceu semana passada, e entendemos que não foi intencional. Faro tem um carinho enorme pelo André, inclusive faz parte do 'Canta Comigo', que é um quadro dentro do seu programa 'Hora do Faro'. Mas é muito importante realmente expor ações e atitudes que nos ferem. Nesta posição de influenciadores, é nosso dever conscientizar sobre causas que muitas pessoas ainda não entendem e combater o racismo deve ser uma luta de todos", dizia o comunicado.