Bárbara Borges e Deolane Bezerra protagonizam mais um barracoReprodução

Publicado 21/11/2022 14:01 | Atualizado 21/11/2022 14:02

Rio - A dinâmica da discórdia realizada na noite deste domingo terminou em um enorme bate-boca entre Deolane Bezerra e Bárbara Borges, em "A Fazenda 14". Durante a discussão, a advogada falou mais uma vez que vai agredir a atriz fora do reality show. "Você me ameaçou não sei mais de quantas vezes", disse Bárbara aos gritos.

"Ameacei de quebrar a sua cara", disse Deolane, que levantou e ficou de frente para a atriz. "Criminosa", rebateu Bárbara. "Não dá nada", ironizou Deolane, dando a entender que caso venha a agredir Bárbara fora do reality show, não vão existir consequências penais.

"Ah, não dá em nada? Você é da lei, né? Você pode me quebrar e não vai dar em nada! Valeu, Brasil! Estou sendo ameaça para além da 'Fazenda'", gritou Bárbara. Depois, a atriz ainda falou vários defeitos de Deolane. "Você é invasiva, tirana, opressora, narcisista, cruel, má", disse.

Depois da dinâmica, Bárbara conversou com Iran Malfitano e Kerline sobre o assunto. "Me ameaçou pro Brasil inteiro de me dar uma surra, de me pegar lá fora. E a reverberação disso lá fora, com os haters. Que que é isso, gente? Como que isso pode ficar impune? Uma ameaça. Se isso não é crime, eu não sei mais o que é. Eu não sei. Vai esperar eu apanhar, eu levar uma surra, pra dizer que é crime? Não estou entendendo", reclamou.

"Como que a Fazenda, então, me protege? Porque depois acabou, acabou. Aí sou eu que me ferro? Vai esperar eu levar uma surra. Até mesmo ela incita o público dela, de me baterem", completou. Iran e Kerline concordaram com a amiga.

Mais tarde, Bárbara entrou no closet para conversar com a produção e chorou. Kerline tentou impedir Deolane e Pétala de escutarem, mas Deolane disparou: "Isso aqui é um reality show, todo mundo ouve tudo".

A equipe de Bárbara Borges emitiu um comunicado sobre o assunto no Twitter. "Repudiamos qualquer toda e qualquer forma de agressão, seja verbal ou física. Repudiamos não só quando a nossa participante é a vítima, mas a qualquer participante. É inadmissível qualquer um passar por essa situação e o agressor, após ameaçar, ainda sugerir que a lei não se cumprirá e ficará impune", diz a nota de repúdio.

O comunicado ainda traz o artigo 174 do Código Penal, que afirma que ameaçar alguém é crime. "Assim, a presente nota serve para repudiar toda e qualquer forma de agressão a qualquer participante, pois pregamos um jogo limpo e sem violência", diz.

Já era um absurdo uma profissional do Direito ameaçar de agredir os participantes de #Afazenda14 . Agora além de prometer agredir a Babi, diz que “NÃO VAI DAR EM NADA”, sugerindo que nada acontecerá com ela perante a lei. É assim que funciona @CFOAB ? pic.twitter.com/K3aH8JPbqT — Bárbara Borges (@abarbaraborgess) November 21, 2022